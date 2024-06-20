Новый тренд в противовес максимализму: что такое медленный шопинг и как он работает

С помощью современных технологий потратить большую часть заработка на импульсивные покупки довольно легко. Однако в последнее время в мире приобретает популярность противоположный тренд – медленный шопинг.

Что это за тенденция и чем может быть полезен медленный шопинг, рассказываем далее.

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Что такое медленный шопинг

Это финансовая тенденция, которая побуждает людей быть более сознательным в своих расходах и покупках, в частности в том, что вы покупаете, почему вы это покупаете и сколько вы тратите на покупку.

Вместо того чтобы импульсивно покупать что-нибудь, как только возникает потребность или желание, медленный шопинг побуждает обдумать покупку, чтобы принять лучшее решение для бюджета, давая время оценить потребности, стоимость и ценность,

– объясняет эксперт по финансам и бюджетированию Андреа Ворох.

По ее словам, упор делается на качестве вместо количества. С помощью этой практики удается учесть бюджет и финансовую ситуацию и оценить покупки как инвестиции.

Медленный шопинг позволяет избегать ненужных покупок / Фото Freepik

Какие преимущества медленного шопинга

Медленный шопинг может помочь избежать импульсивных покупок, вызванных эмоциями или страхом пропустить выгодное предложение.

Эта тенденция также дает вам время, чтобы делать покупки, сравнивать цены, искать купоны, ждать скидки, а также накапливать деньги на покупку, чтобы не брать их с кредитной карты, что может привести к долгам,

– говорит Ворох.

Это также хороший способ оценить собственные финансы и не выходить за пределы бюджета из-за ненужных вещей или общественного давления. Медленный шопинг заставляет думать, что вы можете себе позволить, а не только о том, чего вы хотите сейчас.

Медленный шопинг может помочь сэкономить / Фото Freepik

Какие минусы такого подхода

Хотя эксперты по личным финансам указывают на много потенциальных преимуществ медленного шопинга, эта концепция не лишена недостатков.

Тщательное обдумывание покупок может занять много времени, особенно если вы слишком много думаете. Вы можете пропустить распродажи или специальные предложения, что, в свою очередь, может заставить вас заплатить больше, когда вы наконец определитесь с покупкой,

– замечает Бола Сокунби, основательница портала Clever Girl Finance.

В то же время она отмечает, что хоть действительно существует риск того, что вы можете пропустить ограниченное по времени предложение, но эти мимолетные скидки не должны быть главной движущей силой выбора покупок, поэтому минимизация сожаления и продуманность расходов значительно перевешивают негативные стороны.