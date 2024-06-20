Що це за тенденція та чим може бути корисний повільний шопінг, розповідаємо далі.

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Що таке повільний шопінг

Це фінансова тенденція, яка спонукає людей бути більш свідомим у своїх витратах і покупках, зокрема в тому, що ви купуєте, чому ви це купуєте та скільки ви витрачаєте на покупку.

Замість того, щоб імпульсивно купувати що-небудь, щойно виникає потреба чи бажання, повільний шопінг спонукає обдумати покупку, щоб прийняти найкраще рішення для бюджету, даючи час оцінити потреби, вартість і цінність,

– пояснює експертка зі фінансів та бюджетування Андреа Ворох.

За її словами, наголос робиться на якості замість кількості. За допомогою цієї практики вдається врахувати бюджет і фінансову ситуацію та оцінити покупки як інвестиції.

Повільний шопінг дозволяє уникати непотрібних покупок / Фото Freepik

Які переваги повільного шопінгу

Повільний шопінг може допомогти уникнути імпульсивних покупок, викликаних емоціями або страхом пропустити вигідну пропозицію.

Ця тенденція також дає вам час, щоб робити покупки, порівнювати ціни, шукати купони, чекати знижки, а також накопичувати гроші на покупку, щоб не брати їх з кредитної картки, що може призвести до боргів,

– каже Ворох.

Це також хороший спосіб оцінити власні фінанси та не виходити за межі бюджету через непотрібні речі чи суспільний тиск. Повільний шопінг змушує думати про те, що ви можете собі дозволити, а не лише про те, чого ви хочете наразі.

Повільний шопінг може допомогти заощадити / Фото Freepik

Які мінуси такого підходу

Хоча експерти з особистих фінансів вказують на багато потенційних переваг повільного шопінгу, ця концепція не позбавлена ​​недоліків.

Ретельне обмірковування покупок може зайняти багато часу, особливо якщо ви занадто багато думаєте. Ви можете пропустити розпродажі або спеціальні пропозиції, що, своєю чергою, може змусити вас заплатити більше, коли ви нарешті визначитеся з покупкою,

– зауважує Бола Сокунбі, засновниця порталу Clever Girl Finance.

Водночас вона зазначає, що хоч дійсно існує ризик того, що ви можете пропустити обмежену за часом пропозицію, але ці швидкоплинні знижки не повинні бути головною рушійною силою вибору покупок, тож мінімізація жалю і продуманість витрат значно переважують негативні сторони.