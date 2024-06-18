Так, лише за день такої роботи дівчина може заробити близько 2000 доларів США. Нині 23-річна Мінкі відома в мережі як "фінансова домінантка".

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"Чоловікам подобається, коли я витрачаю їхні гроші"

23-річна Мінкі ніколи не очікувала, що зможе заробляти на життя, спустошуючи банківські рахунки незнайомців за їхнім власним бажанням. Так, дівчина розповіла, що чоловіки хочуть, щоб вона "залякувала їх" та забирала їхні гроші.

За словами дівчини, її клієнтам подобається "фінансове приниження". Мінкі розповіла, що перше таке замовлення отримала на Onlyfans. Коли дівчина почала витрачати кошти з рахунку незнайомця, то він назвав її "фінансовою домінанткою". Потім ця інформація почала ширитися мережею й нині Мінкі має чимало замовлень від незнайомців, які хочуть, щоб вона витрачала їхні кошти.

Я б ніколи не взяла гроші без згоди клієнта, і вони це знають. Тому ми добре проводимо час разом, а також досліджуємо їхні вподобання. Так, деякі чоловіки діляться зі мною найменшим бюджетом, наприклад, сумою, яку вони б витратили на оренду, продукти й комунальні послуги,

– розповіла Мінкі.

Деякі з клієнтів Мінкі хочуть, щоб вона витрачала гроші на конкретні речі – сумки, одяг, прикраси тощо. Потім вона показує "розпаковки" своїм замовникам, а нові речі – залишає собі. Інші незнайомці хочуть, щоб Мінкі витрачала їхні кошти на б'юті-процедури, наприклад, на манікюр чи макіяж.

Лише за один день такої роботи дівчина може заробити до 2 тисяч доларів. З 2022 року Мінкі змогла повністю оплатити своє навчання в університеті, а торік – подарувала мамі нову автівку.