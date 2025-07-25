Медовый блонд – любимый цвет волос Кейт Миддлтон

Этим летом Кейт Миддлтон продемонстрировала красивый цвет волос, который сочетает в себе блонд и медовый оттенок. Новый цвет принцессы Уэльской стал для многих вдохновением, и теперь его хотят повторить многие девушки.

Этот оттенок не требует частого обновления и является довольно универсальным, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Кейт Миддлтон много лет известна темно-каштановым цветом волос, но летом изъявила желание сделать тон волос несколько светлее.

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Как выглядит новый оттенок Кейт Миддлтон?

Во время встречи с Эммануэлем Макроном в Великобритании, Кейт Миддлтон продемонстрировала новый цвет волос, который хорошо сочетался с ее розовым нарядом от Dior.

Медовый блонд имеет идеальный баланс между блондом и каштаном. В зависимости от осветления волосы могут выглядеть по-разному – как блондинистые или шатеновые. На солнце оттенок имеет теплый медовый цвет и золотистые нотки, а когда свет непрямой, то средне-каштановый оттенок с мягкими и светлыми бликами.



Новый оттенок волос Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Трендовый цвет достаточно популярен, потому что создает мягкие пряди, которые хорошо смотрятся на солнце. Такой насыщенный и живой оттенок не требует частого окрашивания. Когда базовый цвет естественно отрастает, то несколько светлых прядей скрывают переход без четких корней.



Новый оттенок волос Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Для обновления цвета можно сделать глосинг. Это процедура, которая содержит легкий пигмент. В состав входят кондиционирующие средства, частицы цвета и легкий очиститель, который наносится на влажные волосы. Процедура глосинга покрывает волосы защитной пленкой, сглаживает поверхность и обеспечивает интенсивный блеск. Благодаря этому цвет обновляется без вмешательства.

К слову, известные бренды, такие как Balmain, Versace, Chloé и Stella McCartney, представили лучшие оттенки для волос.