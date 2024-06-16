Дочь научила папу стильно одеваться по "методу сэндвича": как он работает

Дочь решила помочь своему папе одеваться стильно. Так, она научила его подбирать образы по "методу сэндвича".

Папе же настолько понравился такой совет, что он начал больше узнавать о сочетании различных предметов гардероба. Теперь мужчина внимательно следит за модой и детально продумывает свои образы.

Интересно Сломала систему: девушка, что сменила работу трижды за три года, назвала лучшие советы для поиска

Дочь научила папу одеваться по "методу сэндвича"

Даршак Мехта – предприниматель из Лондона. Он дал своему гардеробу новое дыхание после того, как его 18-летняя дочь, студентка Хейя Мехта, познакомила его с новым методом сочетания одежды – "методом сэндвича".

В чем заключается "метод сэндвича" "Метод сэндвича" – это способ сочетания одежды, когда верх и обувь имеют одинаковый цвет, а брюки – другого цвета. Такой метод буквально представляет собой алгоритм создания сэндвичей: два кусочка хлеба, между которыми – начинка. Таким методом пользуются даже голливудские стилисты. К примеру, если весь образ состоит из светлых оттенков, а обувь – черная, то сбалансирует и сделает образ гармоничным черный шарф или сумка.

Дашаку настолько понравился метод от дочери, что теперь муж постоянно формирует образы только с помощью него.

Моя семья всегда уделяла внимание моде. Мы стараемся подбирать наряды, обувь и аксессуары в соответствии с текущими и будущими тенденциями, а также сочетаем элегантность и комфорт,

– рассказал Дашак.

Мужчина добавил, что раньше все образы ему помогала создавать дочь. Теперь Дашак вдохновляется луками из онлайн-магазинов или социальных сетей.

Однажды дочь решила создать видео в тикток с образами, которые создает ее папа по "методу сэндвича". Видео стало настоящим трендом, ведь его посмотрели почти 5 миллионов раз около за 2 недели, а сотни тысяч пользователей оставили свои лайки и положительные комментарии.

Какие образы создает человек по "методу сэндвича": смотрите видео

В сети настолько увлеклись образами мужчины, что некоторые из пользователей теперь просят помощи. Так, дети хотят, чтобы их пап также научили стильно одеваться, ведь они носят одинаковую одежду чуть ли не каждый день.