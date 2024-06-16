Татові ж настільки сподобалася така порада, що він почав більше дізнаватися про поєднання різних предметів гардероба. Тепер чоловік уважно стежить за модою та детально продумує свої образи.

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Донька навчила тата одягатися за "методом сендвіча"

Даршак Мехта – підприємець з Лондона. Він дав своєму гардеробу нове дихання після того, як його 18-річна дочка, студентка Хейя Мехта, познайомила його з новим методом поєднання одягу – "методом сендвіча".

У чому полягає "метод сендвіча" "Метод сендвіча" – це спосіб поєднання одягу, коли верх та взуття мають однаковий колір, а штани – іншого кольору. Такий метод буквально є алгоритм створення сендвічів: два шматочки хліба, між якими – начинка. Таким методом користуються навіть голлівудські стилісти. До прикладу, якщо весь образ складається зі світлих відтінків, а взуття – чорне, то збалансує і зробить образ гармонійним чорний шарф чи сумка.

Дашаку настільки сподобався метод від доньки, що тепер чоловік постійно формує образи лише за допомогою нього.

Моя сім'я завжди приділяла увагу моді. Ми намагаємося підбирати наряди, взуття та аксесуари відповідно до поточних і майбутніх тенденцій, а також поєднуємо елегантність та комфорт,

– розповів Дашак.

Чоловік додав, що раніше всі образи йому допомагала створювати донька. Тепер Дашак надихається луками з онлайн-магазинів або соціальних мереж.

Одного разу донька вирішила створити відео у тікток з образами, які створює її тато за "методом сендвіча". Відео стало справжнім трендом, адже його переглянули майже 5 мільйонів разів близько за 2 тижні, а сотні тисяч користувачів залишили свої лайки та позитивні коментарі.

Які образи створює чоловік за "методом сендвіча": дивіться відео

У мережі настільки захопилися образами чоловіка, що деякі з користувачів тепер просять допомоги. Так, діти хочуть, щоб їхніх татусів також навчили стильно одягатися, адже вони носять однаковий одяг чи не щодня.