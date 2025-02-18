Мила Йовович надела для обложки Vogue платье украинского бренда: роскошные фото

Голливудская актриса Мила Йовович снялась для обложки Vogue Czechoslovakia. Знаменитость выбрала для глянца сразу два украинских бренда. В одном образе она появилась на обложке, в другом позировала на страницах издания.

Актриса Мила Йовович родилась в Киеве, но в 5-летнем возрасте эмигрировала с родителями в США, пишет 24 Канал. Кроме украинских корней звезда имеет черногорское происхождение по линии отца. Настоящее имя звезды – Милица Богдановна Йовович. Уроженка Киева решила для издания Vogue Czechoslovakia покрасоваться в вещах от украинских дизайнеров.

Читайте также По цене трех квартир: "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях шокировала количеством брендовых сумок

Мила Йовович в украинских брендах

На обложке издания голливудская актриса предстала в черном парике с короткой челкой и в персиковом платье из полупрозрачной сетки от украинского бренда Lever Couture. Платье на одно плечо и по бокам было дополнено наслоением ткани и лент, которые напоминали бутоны цветов.



Мила Йовович в платье от Lever Couture / Фото с сайта глянца

Для мартовского номера знаменитость решила примерить еще одну вещь от украинского бренда, поэтому надела кожаное пальто от украинского дизайнера Лилии Литковской. Под низ она надела металлизированный корсет с объемными чашечками, а черное пальто идеально довершило эффектный look.



Мила Йовович в пальто от Лилии Литковской / Фото с сайта глянца

Мила Йовович также позировала на кресле в черном платье с горловиной без рукавов, юбка которого была украшена многими полосками с люверсами. Дерзкий образ довершили серые туфли-лодочки на каблуках.



Мила Йовович в съемке для Vogue Czechoslovakia / Фото с сайта глянца

Это уже не впервые Мила Йовович надевает платье от Леси Верлингиери. В мае 2022 года американская актриса прилетела в Канны. На Лазурном берегу знаменитость посетила благотворительный вечер amfAR в роскошном голубом платье от бренда Lever Couture.