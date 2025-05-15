Деми Мур, Мэй Маск и королева Рания: мировые знаменитости, которые носят вышиванки

Украинские вышиванки носят знаменитости во всем мире. Зарубежным звездам настолько понравился наш национальный элемент гардероба, что они охотно примеряют на себе вышиванки во время светских выходов.

Без преувеличения, украинская вышиванка покорила весь мир, пишет 24 Канал. Рубашку с уникальными для нашей страны узорами имеет Мэй Маск, Деми Мур, Кэтрин Зета-Джонс, королева Летиция и многие другие известные люди.

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Этническая одежда Украины уже стала мировым трендом. Выходы знаменитостей в вышиванках свидетельствуют об увлечении украинской культурой. Звезды охотно примеряют на себе вышитые рубашки и платья, поэтому рассмотрим, какие знаменитости уже успели примерить на себе вещь, которая является частью нашей культуры и традиций.

Кстати! Мы рассказали в материале о лучшие вышиванки, которые можно купить от украинских брендов.

Келли Разерфорд

Актриса Келли Разерфорд надела вышиванку от украинского бренда Etnodim во время отдыха в Италии. Вышиванка была украшена орнаментом, что присущ Полтавщине.

Фасон этой вышиванки очень интересный: на объемных рукавах сделана сетка из ромбов. В каждый из этих секторов вписано деревце. Изюминку этой вышиванке добавляет завязка на шее сзади. Приобрести такую вышиванку можно за 10 280 гривен на сайте бренда.

Королева Максима

Королева Нидерландов Максима во время турне по Карибским островам надела платье-вышиванку от украинского бренда FOBERINI. На ней было голубое платье с крупными белыми узорами.

Деми Мур

Актриса имеет в своем гардеробе вышитое желтое платье от украинского бренда Vita Kin. Голливудская звезда имеет в своем гардеробе еще зеленое платье с украинскими орнаментами.

Мэй Маск

Известный диетолог Мэй Маск имеет в своем гардеробе имеет несколько вышиванок от украинских брендов. Знаменитость ранее появлялась в вышитом платье от Юлии Магдыч, а также носила классическую вышиванку с минималистичными узорами.

Королева Рания

Королева Иордании в своем гардеробе имеет немало вышиванок. Она их часто примеряет в разных цветах и фасонах.

Также вышиванку от украинских брендов имеет певица и фотомодель Дита фон Тиз, Кэтрин Зета-Джонс, Клаудия Шиффер, Адель, королева Испании Летиция и многие другие.