Каждая древняя вышитая рубашка была наделена сакральным значением, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life. В наше время вышиванка – это праздничный наряд и одеваем мы эту вещь на какие-то религиозные или государственные праздники, а вот наши предки носили ее постоянно и вышитая рубашка у них была основным элементом гардероба.

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Как выглядели старинные рубашки

В повседневных рубашках мужчины ходили на работу, а женщины в них могли даже возиться по хозяйству.

Впрочем, это касалось не всех вышиванок. Были такие, которые одевались часто, а были очень особые, которые примерялись только на большие праздники. Их хранили на особые случаи – свадьбы или день рождения.

Кстати! Мы рассказали в материале о лучшие вышиванки, которые можно купить от украинских брендов.

Музей Ивана Гончара поделился архивными фотографиями украинцев и показал, как они жили и одевались 100 лет назад. Наши предки носили белые вышиванки, которые шились из льняного и конопляного полотна. Эти материалы в то время было найти легче всего.

От повседневного, праздничный наряд отличался символичностью вышивки и богатыми узорами. Каждый регион мог похвастаться уникальностью своих вышиванок, поскольку они были особенными и имели свою изюминку в узорах и цветах.

Семья из Житомирской области, 1912 год

Девушки из Черкасской области, начало XX века

Девушки с Полтавщины, 1920-е годы

Семья из Подолья, начало ХХ века

В XIX популяризацией вышиванок среди интеллигенции занимался Иван Франко. Именно он первым одел традиционную украинскую рубашку под жакет. С тех пор мужчины начали повторять образ Каменяра, а тогда уже сорочка стала настолько популярной, что каждый украинец уже теперь не может без нее представить своего гардероба.