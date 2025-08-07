Люди всегда ищут для себя что-то новое, а за это отвечают креативные дизайнеры многих брендов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Дизайнер подробнее рассказал, откуда именно пошла мода на ту или иную вещь, которую активно начали носить звезды, а затем все инфлюенсеры.

Читайте также 5 цветов, которые омолаживают на 10 лет: оттенки освежат всех женщин

Откуда взялись тренды 2025 года?

Плетеная сумка

Сумка из переплетенной кожи – это фирменный признак бренда Bottega Veneta. Их мягкие и идеальные сумки стали классикой на каждый день. Маленькие сумочки с укороченными ручками пошли в моду именно от итальянской марки.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Юбка преппи

Юбка на низкой посадке в складки появилась в коллекции бренда Miu Miu, а тогда такие юбки начали повторять все другие бренды. Эта вещь не теряет популярности уже три года подряд.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Соломенная шляпа

Немного преувеличенная форма шляпы и волнистый край – это фирменный головной убор бренда Jacquemus.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Сумка с изогнутой ручкой

Самой узнаваемой сумкой является Prada Cleo. Она отличается фирменной изогнутой ручкой и блеском. Лучше всего смотрятся силуэты в белом и черном цвете.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Плетеная сумка с вышивкой

Культовой этим летом стала сумка от бренда Loewe. Ее можно легко узнать по вышивке или принту.



Трендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

К слову, дизайнер рекомендует для дорогого вида у бассейна выбирать головные уборы из натуральных материалов, добавлять в гардероб лен, шелк, хлопок, и использовать пастельные оттенки.