Люди завжди шукають для себе щось нове, а за це відповідають креативні дизайнери багатьох брендів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Дизайнер детальніше розповів, звідки саме пішла мода на ту чи іншу річ, яку активно почали носити зірки, а потім всі інфлюенсери.
Читайте також 5 кольорів, які омолоджують на 10 років: відтінки освіжать всіх жінок
Звідки взялися тренди 2025 року?
Плетена сумка
Сумка з переплетеної шкіри – це фірмова ознака бренду Bottega Veneta. Їхні м’які та ідеальні сумки стали класикою на щодень. Маленькі сумочки з вкороченими ручками пішли в моду саме від італійської марки.
Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана
Спідниця преппі
Спідниця на низькій посадці у складки з’явилася в колекції бренду Miu Miu, а тоді такі спідниці почали повторювати всі інші бренди. Ця річ не втрачає популярності вже три роки поспіль.
Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана
Солом’яний капелюх
Трохи перебільшена форма капелюха та хвилястий край – це фірмовий головний убір бренду Jacquemus.
Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана
Сумка з вигнутою ручкою
Найвпізнаванішою сумкою є Prada Cleo. Вона вирізняється фірмовою вигнутою ручкою та блиском. Найкраще виглядають силуети в білому та чорному кольорі.
Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана
Плетена сумка з вишивкою
Культовою цього літа стала сумка від бренду Loewe. Її можна легко впізнати за вишивкою чи принтом.
Трендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана
До слова, дизайнер рекомендує для дорогого вигляду біля басейну обирати головні убори з натуральних матеріалів, додавати до гардероба льон, шовк, бавовну, й використовувати пастельні відтінки.