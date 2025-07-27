Літній гардероб повинен легко виглядати, але при цьому треба навчитися поєднувати комфорт, елегантність та правильні акценти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Тана. Дизайнер розповів, що на відпочинку можна виглядати дорого та стильно, завдяки кільком порадам.

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Як влітку виглядати дорого?

Головні убори: стиль + захист

Дизайнер радить обирати капелюхи з натуральних матеріалів – соломи чи льону. Вони не лише захищають від сонця, а й додають образу аристократичного вайбу. До ідеальних кольорів належить пастель, пісочний, білий чи класичний чорний. Форма може бути легкою, не громіздкою, з чіткою лінією полів.

Тканини – головна інвестиція

Андре Тан рекомендує додати до літнього гардеробу 3 важливі тканини:

Льон - текстурний, тіло добре “дихає”, а тканина виглядає преміально.

Шовк – підходить для вечірніх виходів або легких хусток.

Бавовна - лише високої якості, з щільним плетінням, щоб не втрачала форму.

Дорого виглядає образ з натуральної тканини та простого крою.

Кольорова палітра

Найдорожче виглядають пастельні й припилені відтінки: м’ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний. Можна додати і яскраві акценти – сумку, сережку чи хустку.

Взуття

Дизайнер зазначає, що літнє взуття має бути мінімалістичним, зі шкіри чи замші, в нейтральних тонах (беж, карамель, пісочний). До ідеальних варіантів входять мюлі та сандалі.

Аксесуари

Довершуйте образи ретро-окулярами, тонкими прикрасами та шовковою хусткою.