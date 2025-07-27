Летний гардероб должен легко выглядеть, но при этом надо научиться сочетать комфорт, элегантность и правильные акценты, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Андре Тана. Дизайнер рассказал, что на отдыхе можно выглядеть дорого и стильно, благодаря нескольким советам.

Читайте также Мужской гардероб для девушек: Андре Тан рассказал, что добавить в образ

Как летом выглядеть дорого летом?

Головные уборы: стиль + защита

Дизайнер советует выбирать шляпы из натуральных материалов – соломы или льна. Они не только защищают от солнца, но и добавляют образу аристократического вайба. К идеальным цветам принадлежит пастель, песочный, белый или классический черный. Форма может быть легкой, не громоздкой, с четкой линией полей.

Ткани – главная инвестиция главная инвестиция

Андре Тан рекомендует добавить в летний гардероб 3 важные ткани:

Лен - текстурный, тело хорошо “дышит”, а ткань выглядит премиально.

Шелк – подходит для вечерних выходов или легких платков.

Хлопок - только высокого качества, с плотным плетением, чтобы не теряла форму.

Дорого выглядит образ из натуральной ткани и простого кроя.

Цветовая палитра

Дороже всего смотрятся пастельные и припыленные оттенки: мятный, лавандовый, голубой, песочный, бело-молочный. Можно добавить и яркие акценты – сумку, серьгу или платок.

Обувь

Дизайнер отмечает, что летняя обувь должна быть минималистичной, из кожи или замши, в нейтральных тонах (беж, карамель, песочный). К идеальным вариантам входят мюли и сандалии.

Аксессуары

Завершайте образы ретро-очками, тонкими украшениями и шелковым платком.