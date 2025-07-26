Известный украинский дизайнер и фэшн-эксперт обратил внимание на мужской гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Дизайнер часто свою свою личную страницу миксует с тенденциями и советами для своих подписчиц.

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Как мужской гардероб интегрировать в женский?

Если вы любите вещи в стиле оверсайз, то советуем присмотреться к нескольким интересным вещам, которые советует дизайнер.

Костюм оверсайз

Благодаря классическому мужскому костюму, который сочетает в себе строгость и расслабленность, можно получить эффектный образ. Для создания кэжуального образа, костюм стоит сочетать с белой футболкой, рубашкой и балетками, а для расслабленного аутфита – с кроссовками.



Вещи из мужского гардероба, которые подходят девушкам / Фото Pexels

Галстук

В этом году галстук перестал быть исключительно элементом мужского гардероба. Очень красиво смотрится этот аксессуар в сочетании с рубашкой и жакетом. Галстук в образе добавляет индивидуальности.



Вещи из мужского гардероба, которые подходят девушкам / Фото Pexels

Мужская обувь

Добавляйте в свой гардероб лоферы, дерби или оксфорды. Такую обувь можно комбинировать с женскими элементами гардероба – мини-юбками или платьями.



Вещи из мужского гардероба, которые подходят девушкам / Фото Pexels

Бомбер оверсайз

Эта верхняя одежда продолжает быть популярной, поэтому рекомендуем обратить на эту вещь особое внимание. Выбирайте бомбер в черном или коричневом цвете и сочетайте с голубыми джинсами.



Вещи из мужского гардероба, которые подходят девушкам / Фото Pexels

Кстати, Андре Тан выделил аксессуары, которые будут модными летом 2025. Больше о трендовых аксессуарах на летнее время читайте в нашем материале.