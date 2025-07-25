Долгое время в моде был стиль теннискор, однако уже этим летом его заменили настоящие фавориты сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Какие стили в моде этим летом?

Девушка с Ибицы

Этот стиль состоит из мини-юбок, пайеток и крупных цветочных принтов. Образ дополняют плетеные сумки, массивные украшения и определенные яркие акценты. Стиль девушки с Ибицы отражает свободу, блеск и яркие элементы.



Интересные стили лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Эстетика хозяйки

Зумеры подхватили для себя эстетику Марты Стюарт. Ее стиль из 90-х и нулевых – это минималистичные линии, пастельные тона, льняные платья и плетеные сумки. Также идеально подойдут к этим образам деревянные бусины и воздушные платья-рубашки.



Интересные стили лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Дочь рыбака

Главный тренд этой эстетики предусматривает примерку резиновых сапог, дедовских рубашек и стилизацию сочетаемого с несочетаемым. Девушки сочетают объемные свитера с мини-шортами, добавляя собственного креатива в образ.



Интересные стили лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Королева Средневековья

В моду этим летом возвращаются корсеты, цепочки и жемчужины. В гардероб нужно добавить легкие платья, жемчужные украшения и элементы, которые отсылают к эпохе рыцарства.



Интересные стили лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

К слову, этим летом француженки носят светло-желтые платья-комбинации, вытянутые горизонтальные сумки, длинные кулоны и вьетнамки на каблуках. Француженки отдают предпочтение натуральным тканям, классическим цветам и аксессуарам, которые добавляют элегантности.