Мы привыкли к тому, что летний гардероб должен быть легким, но кроме этого не стоит забывать о комфорте и элегантности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. По его словам, определенные вещи помогут дорого выглядеть в городе, у бассейна или на пляже.

Читайте также Выбросьте эту одежду: Андре Тан рассказал, что не стоит носить в 2025 году

Что надевать летом, чтобы дорого выглядеть?

Головной убор – стиль и защита стиль и защита

Лучшими головными уборами являются шляпы из натуральных материалов – соломы и льна. Они хорошо защищают от солнца и добавляют определенного стиля. К идеальным цветам принадлежит пастель, песочный оттенок, белый или черный. Форма должна быть легкой, с четкой линией полей.

Ткани – главная инвестиция главная инвестиция

Для летнего гардероба выбирайте 3 вида тканей:

Лен - текстурный, “дышит”, выглядит премиально дышит выглядит премиально;

Шелк - для вечерних выходов или легких платков;

Хлопок - только высокого качества, с плотным плетением, чтобы не теряла форму.

Дизайнер говорит, что вещи из натуральных тканей простого кроя выглядят дорого и красиво.

Цветовая палитра

Андре Тан отметил, что дороже всего смотрятся пастельные оттенки – мятный, лавандовый, голубой, песочный, бело-молочный. Можно добавить яркий акцент в виде сумки или платка.

Обувь

По словам дизайнера, летняя обувь должна быть минималистичной, из кожи или замши, в нейтральных тонах (беж, карамель, песочный). К идеальным вариантам относятся мюли и сандалии без декора.



Аксессуары

Чтобы создать стильный образ, не забывайте о ретро-очках, тонких украшениях и шелковом платке. Дизайнер отмечает, что стоит придерживаться в образах правила трех элементов. Это означает, что аутфит должен состоять не более, чем из трех акцентов (ткань + аксессуар + цвет).

Кстати, мы рассказали про антитрендовых шортах, платьях и обуви, от которых стоит избавиться в этом сезоне.