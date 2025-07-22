На улицах Парижа доминируют несколько трендов лета, которые появятся скоро в гардеробах многих модниц, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Эти вещи являются качественными, комфортными и прекрасно стилизуются с другим нарядом, обувью и аксессуарами.

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Что носят этим летом француженки этим летом?

Маслянистый цвет

Оттенок сливочного масла в этом году покорил все тренды. Парижанки чаще всего примеряют на себе светло-желтые платья-комбинации в сочетании с минималистичной обувью и естественным макияжем. Специалисты советуют делать ставку на натуральные ткани (лен, хлопок) и сочетать желтый с белым, коричневым и бежевым.

Сумки East–West

Вытянутые горизонтальные сумки являются компактными и имеют стильный вид. Аксессуар прекрасно подходит для дополнения дневного или вечернего образа. Лучше всего смотрятся сумки из кожи или экокожи в черном, шоколадном или сливочном цвете.

Длинные кулоны

Француженки массивные аксессуары сменили на длинные цепочки с кулонами. Эти украшения добавляют изящества обычному топу или платью. Украшение идеально дополнит любой классический образ. Стилисты советуют выбирать кулоны круглой, каплевидной формы, с жемчугом или камнями.

Вьетнамки на каблуках

Обувь с перемычкой между пальцами стала массовым трендом среди парижанок. Вьетнамки на каблуке делают образ более стильным, а невысокие каблуки подходят для долгих прогулок. Комбинировать обувь можно с платьями, юбками, джинсами, брюками и шортами.

Кстати, мы рассказали о антитрендовые шорты, платьях и обуви, от которых стоит избавиться в этом сезоне.