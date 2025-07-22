На вулицях Парижу домінують кілька трендів літа, які з’являться скоро в гардеробах багатьох модниць, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Ці речі є якісними, комфортними й чудово стилізуються з іншим вбранням, взуттям та аксесуарами.

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Що носять цього літа француженки?

Маслянистий колір

Відтінок вершкового масла цього року підкорив усі тренди. Парижанки найчастіше приміряють на собі світло-жовті сукні-комбінації в поєднанні з мінімалістичним взуттям та природним макіяжем. Фахівці радять робити ставку на натуральні тканини (льон, бавовна) та поєднувати жовтий з білим, коричневим та бежевим.

Сумки East–West

Витягнути горизонтальні сумки є компактними й мають стильний вигляд. Аксесуар чудово підходить для доповнення денного чи вечірнього образу. Найкраще виглядають сумки зі шкіри чи екошкіри в чорному, шоколадному чи вершковому кольорі.

Довгі кулони

Француженки масивні аксесуари змінили на довгі ланцюжки з кулонами. Ці прикраси додають витонченості звичайному топу чи сукні. Прикраса ідеально доповнить будь-який класичний образ. Стилісти радять обирати кулони круглої, краплеподібної форми, з перлинами чи камінням.

В’єтнамки на підборах

Взуття з перемичкою між пальцями стало масовим трендом серед парижанок. В’єтнамки на підборах роблять образ стильнішим, а невисокі підбори підходять для довгих прогулянок. Комбінувати взуття можна з сукнями, спідницями, джинсами, штанами та шортами.

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