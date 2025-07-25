Тривалий час в моді був стиль теніскор, однак вже цього літа його замінили справжні фаворити сезону, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.
Читайте також Андре Тан розповів, як виглядати дорого цього літа: візьміть до уваги
Які стилі в моді цього літа?
Дівчина з Ібіци
Цей стиль складається з мініспідниць, паєток та великих квіткових принтів. Образ доповнюють плетені сумки, масивні прикраси та певні яскраві акценти. Стиль дівчини з Ібіци відображає свободу, блиск та яскраві елементи.
Цікаві стилі літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
Естетика господарки
Зумери підхопили для себе естетику Марти Стюарт. Її стиль з 90-х та нульових – це мінімалістичні лінії, пастельні тони, лляні сукні та плетені сумки. Також ідеально підійдуть до цих образів дерев’яні намистини та повітряні сукні-сорочки.
Цікаві стилі літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
Донька рибака
Головний тренд цієї естетики передбачає приміряння гумових чобіт, дідових сорочок та стилізацію поєднуваного з непоєднуваним. Дівчата поєднують об’ємні светри з мінішортами, додаючи власного креативу в образ.
Цікаві стилі літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
Королева Середньовіччя
У моду цього літа повертаються корсети, ланцюжки та перлини. До гардероба потрібно додати легкі сукні, перлинні прикраси та елементи, які відсилають до епохи рицарства.
Цікаві стилі літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
До слова, цього літа француженки носять світло-жовті сукні-комбінації, витягнуті горизонтальні сумки, довгі кулони та в’єтнамки на підборах. Француженки віддають перевагу натуральним тканинам, класичним кольорам і аксесуарам, які додають елегантності.