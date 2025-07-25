Тривалий час в моді був стиль теніскор, однак вже цього літа його замінили справжні фаворити сезону, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Які стилі в моді цього літа?

Дівчина з Ібіци

Цей стиль складається з мініспідниць, паєток та великих квіткових принтів. Образ доповнюють плетені сумки, масивні прикраси та певні яскраві акценти. Стиль дівчини з Ібіци відображає свободу, блиск та яскраві елементи.

Цікаві стилі літа 2025
Цікаві стилі літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Естетика господарки

Зумери підхопили для себе естетику Марти Стюарт. Її стиль з 90-х та нульових – це мінімалістичні лінії, пастельні тони, лляні сукні та плетені сумки. Також ідеально підійдуть до цих образів дерев’яні намистини та повітряні сукні-сорочки.

Цікаві стилі літа 2025
Цікаві стилі літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Донька рибака

Головний тренд цієї естетики передбачає приміряння гумових чобіт, дідових сорочок та стилізацію поєднуваного з непоєднуваним. Дівчата поєднують об’ємні светри з мінішортами, додаючи власного креативу в образ.

Цікаві стилі літа 2025
Цікаві стилі літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Королева Середньовіччя

У моду цього літа повертаються корсети, ланцюжки та перлини. До гардероба потрібно додати легкі сукні, перлинні прикраси та елементи, які відсилають до епохи рицарства.

Цікаві стилі літа 2025
Цікаві стилі літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

До слова, цього літа француженки носять світло-жовті сукні-комбінації, витягнуті горизонтальні сумки, довгі кулони та в’єтнамки на підборах. Француженки віддають перевагу натуральним тканинам, класичним кольорам і аксесуарам, які додають елегантності.