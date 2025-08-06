Выглядеть моложе своего возраста – вполне реально, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. На общий образ влияет прическа, цвет окрашивания, удачно подобранная одежда и цвета, которые добавляют коже сияния.

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Какие цвета способны омолодить?

Дизайнер рассказал о 5 цветах, которые сделают моложе и свежее минимум на 10 лет.

Лавандовый

Нежный пастельный оттенок создает легкий эффект и скрывает мелкие недостатки кожи. Лавандовый красиво смотрится на светлокожих девушках с голубыми или серыми глазами.

Светло-голубой

Прохладный оттенок прекрасно подходит женщинам с голубыми или зелеными глазами, и со светлым или русым цветом волос.

Нежно-розовый и коралловый

Эти теплые и мягкие цвета придают лицу естественный румянец без макияжа. Прекрасно подходит русым, брюнеткам с карими глазами. Надевая наряды этих цветов, можно совсем не использовать макияж.

Молочный

Светлый и теплый оттенок хорошо освежает любой образ. Хорошо смотрится на девушках со светлой кожей, подходит брюнеткам, шатенкам с карими глазами. Молочный делает образ нежным и естественным.

Андре Тан рассказал об омолаживающих цветах: смотрите видео

К слову, дизайнер рекомендует для дорогого вида у бассейна выбирать головные уборы из натуральных материалов, добавлять в гардероб лен, шелк, хлопок, и использовать пастельные оттенки.