4 пары лучших кроссовок на лето: без них не обойтись

Самой комфортной обувью на лето считаются сандалии, впрочем без кроссовок нам также не обойтись. Если хотите стильную обувь, тогда советуем присмотреться к тому, что сейчас носят модницы.

Кроссовки сейчас стали полноценной частью модного гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Они идеально стилизуются со льняными брюками, макси-юбкой или жакетом. В летних кроссовках можно ходить каждый день, меняя только наряд.

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В самую красивую обувь входит мягкая подошва, интересный дизайн и цвет. Представленные нами кроссовки являются легкими, универсальными и довольно стильными. Эти пары хочется носить постоянно.

Ретро

Выбирайте для себя на лето двухцветные кроссовки с отсылкой к ретро-стилю. Они выглядят свежо и являются главным акцентом образа. Носить их можно с теннисной юбкой, льняными брюками и платьем-комбинацией.

Коричневые

На первый план этим летом выходят кроссовки коричневого цвета. Выбирайте что-то между теплым карамельным и шоколадным оттенком. Эта обувь подойдет для тех, кто хочет выгодно инвестировать в кроссовки и носить их даже в осеннем сезоне.

Сливочно-желтые

Эти нежные кремовые кроссовки способны усовершенствовать ваш гардероб. Такая пара обуви точно притягивает взгляды. Она хорошо смотрится с денимом, белым, зеленым и голубым нарядом.

Samba

Культовые кроссовки до сих пор не вышли из моды. Их классическая форма, цветовая палитра и принты – захватили многих модниц. Носить их можно с классическими костюмами, платьями и спортивными нарядами.



Трендовые кроссовки на лето / Фото Pinterest

Кстати, дополнить эту обувь можно модными платьями в длине макси. Как выглядит популярный наряд рассказали в нашем материале.