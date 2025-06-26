4 пары лучших кроссовок на лето: без них не обойтись
- Статья обсуждает четыре пары кроссовок, которые считаются лучшими для лета: ретро, коричневые, сливочно-желтые и культовые Samba.
- Кроссовки сочетаются с разнообразной одеждой, такой как льняные брюки, макси-юбки, классические костюмы и платья.
Самой комфортной обувью на лето считаются сандалии, впрочем без кроссовок нам также не обойтись. Если хотите стильную обувь, тогда советуем присмотреться к тому, что сейчас носят модницы.
Кроссовки сейчас стали полноценной частью модного гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Они идеально стилизуются со льняными брюками, макси-юбкой или жакетом. В летних кроссовках можно ходить каждый день, меняя только наряд.
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В самую красивую обувь входит мягкая подошва, интересный дизайн и цвет. Представленные нами кроссовки являются легкими, универсальными и довольно стильными. Эти пары хочется носить постоянно.
Ретро
Выбирайте для себя на лето двухцветные кроссовки с отсылкой к ретро-стилю. Они выглядят свежо и являются главным акцентом образа. Носить их можно с теннисной юбкой, льняными брюками и платьем-комбинацией.
Коричневые
На первый план этим летом выходят кроссовки коричневого цвета. Выбирайте что-то между теплым карамельным и шоколадным оттенком. Эта обувь подойдет для тех, кто хочет выгодно инвестировать в кроссовки и носить их даже в осеннем сезоне.
Сливочно-желтые
Эти нежные кремовые кроссовки способны усовершенствовать ваш гардероб. Такая пара обуви точно притягивает взгляды. Она хорошо смотрится с денимом, белым, зеленым и голубым нарядом.
Samba
Культовые кроссовки до сих пор не вышли из моды. Их классическая форма, цветовая палитра и принты – захватили многих модниц. Носить их можно с классическими костюмами, платьями и спортивными нарядами.
Трендовые кроссовки на лето / Фото Pinterest
Кстати, дополнить эту обувь можно модными платьями в длине макси. Как выглядит популярный наряд рассказали в нашем материале.