3 пары обуви, которые нужны всем этим летом: их носят иконы стиля

Обувь способна придать образу особого шарма, особенно если она стильная и интересная. Этим летом в моде несколько моделей, которые уже носят главные мировые модницы.

Эта обувь является базовой, поскольку мы возвращаемся к ней из года в год, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Она входит в список вневременной летней обуви, на которой стоит сосредоточить свое внимание.

Читайте также Одна вещь, которая подойдет на все времена года: как выглядит универсальный предмет одежды

Белая обувь

Модницы начали активно выбирать альтернативу черной обуви и дополнять свои образы белыми шлепанцами, сандалиями и босоножками. Такую обувь часто носят этим летом Эльза Хоск, Перниль Тейсбек и Леони Ханне.

Белая обувь подходит ко многим вещам в нашем гардеробе. Нужно только за ней ухаживать, чтобы она была всегда аккуратная и чистая.

Вьетнамки

К этой обуви мы возвращаемся каждое лето. Красиво смотрятся базовые вьетнамки на плоской подошве и вьетнамки на низком каблуке. Их можно носить с юбками, джинсами и различными фасонами платьев. Если хотите сделать инвестицию на несколько сезонов, делайте ставку на вьетнамки черного цвета.

Мюли

Открытая обувь летом на низком каблуке является идеальной. Она практичная, элегантная и подходит для любого случая. Изысканно с мюлями стилизуются платья и льняные костюмы с шортами или брюками. По цвету, то можете выбирать базовые черные, или какие-то яркие варианты, чтобы разнообразить образ.

К слову, недавно мы рассказали о 5 аксессуаров, которые делают образ более дорогим. Они стильные, красивые и нужны каждой девушке.