Це взуття є базовим, оскільки ми повертаємося до нього з року в рік, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Воно входить до списку позачасового літнього взуття, на якому варто зосередити свою увагу.

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Біле взуття

Модниці почали активніше обирати альтернативу чорному взуттю й доповнювати свої образи білими шльопанцями, сандалями та босоніжками. Таке взуття часто носять цього літа Ельза Госк, Перніль Тейсбек та Леоні Ганне.

Біле взуття пасує до багатьох речей у нашому гардеробі. Потрібно лише за ним доглядати, щоб воно було завжди акуратне й чисте.

В’єтнамки

До цього взуття ми повертаємося кожного літа. Красиво виглядають базові в’єтнамки на плоскій підошві та в’єтнамки на низьких підборах. Їх можна носити зі спідницями, джинсами та різними фасонами суконь. Якщо хочете зробити інвестицію на кілька сезонів, робіть ставку на в’єтнамки чорного кольору.

Мюлі

Відкрите взуття влітку на низьких підборах є ідеальним. Воно практичне, елегантне та підходить для будь-якої нагоди. Вишукано з мюлями стилізуються сукні та лляні костюми з шортами чи штанами. Щодо кольору, то можете обирати базові чорні, чи якісь яскраві варіанти, щоб урізноманітнити образ.

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