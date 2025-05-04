5 трендовых пар обуви на лето: варианты, которые вам понравятся

В летнее время в гардероб всегда хочется добавить немало красивых нарядов, впрочем для того, чтобы образы были стильными, их стоит дополнить интересной обувью. Стилисты уже определили несколько трендовых пар, которые будут в моде в этом сезоне.

Весенне-летний гардероб невозможен без акцентной обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Pump Your Style. К примеру, пара обуви со шнуровкой добавляет динамики и структуры образу и особенно удачно стилизуется с легкими платьями. Топ-сайдеры – это городской комфорт с ноткой элегантности, что подходит и к дениму, и к мини.

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Если добавите в гардероб сабо, то получите трендовый микс ретро стиля и удобства. Обувь с Т-образным ремешком возвращает нежный ретро-шарм, а мюли на каблуке будет выглядеть невероятно женственно.

Обувь со шнуровкой

Эта акцентная пара обуви держит структуру в образе. Стилисты советуют выбирать такую обувь к платьям и юбкам, поскольку шнуровки делают удачный акцент.



Актуальная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Топ-сайдеры

Обувь является идеальной для городского кэжуального стиля. Они прекрасно сочетаются с джинсами, шортами и легкими платьями. Топсайдеры добавляют расслабленности и элегантности образу.



Актуальная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Открытые мюли на каблуках

Такая пара обуви в стиле Кэрри Брэдшоу подойдет на каждый день. Мюли придадут женственности простому дениму и белой рубашке. Обувь является легкой, элегантной и всегда уместной.



Актуальная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Обувь с Т-образным ремешком

В такой обуви чувствуется ретро-шарм. Туфли или босоножки эффектно смотрятся с платьями длины миди и юбками клеш.



Актуальная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Сабо

Обувь является достаточно комфортной и актуальной. Хорошо подходят к широким брюкам и юбкам в длине мини.



Актуальная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

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