Речь идет именно о капри. Эта модель в 00-х не зря наделала много шума, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие брюки в моде летом 2025 года

В свое время моду на эти брюки ввела героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. Капри довольно комфортная модель, поэтому она хорошо прижилась и долго была в тренде.

Белла Хадид уже неоднократно появилась на публике в таких штанах. Например, именно в капри она пришла на День рождения ее сестры.



Какие брюки будут в моде летом 2025 / Фото Getty Images

Внимания заслуживает то, как Белла стилизует капри. У нее получилось создать по-настоящему изящный образ. Модель дополнила капри элегантной блузой интересного кроя без рукавов и остроносой обувью. На руках у Беллы было много браслетов, а изюминку образу добавила красная сумочка.



Какие брюки стоит приобрести на лето 2025 / Фото Gotham

Стоит отметить и то, что это не первый выход Беллы в капри. До этого она создала интересный образ с такими штанами в стиле 00-х.

Обратите внимание! Носки под туфли – невероятно интересный тренд, который также пришел к нам из 00-х.