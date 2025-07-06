Французский боб – самая модная стрижка на лето 2025

Летом на первый план выходит стрижка французский боб. В жаркую пору большинству девушек хочется освежить свой образ и укоротить длину, поэтому советуем присмотреться к стильной прическе, которую носят многие модницы.

Французский боб выглядит довольно свежо, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стрижка станет знакома всем, кто помнит образ героини фильма "Амели". Прическа является очень короткой, четко очерченной, часто с челкой, которая идеально смотрится в сочетании с беретом.

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Французский боб короче классического боба до подбородка, однако выглядит невероятно стильно и элегантно. Стрижка берет начало еще в 1920-х годах. Стричь волосы должны так, чтобы длина приходилась на линию челюсти, или еще короче, до уровня губ.

Ранее французский боб ассоциировался с прямыми волосами, но теперь его модно носить немного с небрежностью и естественными волнами. Объем можно создать благодаря мягкой укладке круглой щеткой и феном.

Если вы всегда хотели короткий боб, но никак не решались, то мы собрали несколько невероятных стрижек, чтобы вы выбрали для себя именно тот вариант, который больше всего понравится. Парикмахеру нужно сразу сообщить о длине и показать референс.

Стрижка подходит абсолютно всем женщинам любого возраста и формы лица. Прическа является идеальным вариантом для тех, кто хочет совместить классику с современными тенденциями. Тонким волосам боб придаст объема и густоты.

К слову! Стилисты рекомендуют естественные оттенки волос на лето, которые не требуют частого посещения салонов. Как выглядят модные цвета на лето – читайте в нашем материале.