Французький боб виглядає доволі свіжо, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Стрижка стане знайома всім, хто пам’ятає образ героїні фільму "Амелі". Зачіска є дуже короткою, чітко окресленою, часто з чубчиком, який ідеально виглядає в поєднанні з беретом.

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Французький боб є коротшим за класичний боб до підборіддя, однак виглядає неймовірно стильно та елегантно. Стрижка бере початок ще в 1920-х роках. Стригти волосся мають так, щоб довжина припадала на лінію щелепи, або ще коротше, до рівня губ.

Раніше французький боб асоціювався з прямим волосся, але тепер його модно носити трішки з недбалістю та природними хвильками. Об’єм можна створити завдяки м’якому укладанню круглою щіткою та феном.

Якщо ви завжди хотіли короткий боб, але ніяк не наважувалися, то ми зібрали кілька неймовірних стрижок, щоб ви обрали для себе саме той варіант, який найбільше сподобається. Перукарю потрібно одразу повідомити про довжину та показати референс.

Стрижка пасує абсолютно всім жінкам будь-якого віку та форми обличчя. Зачіска є ідеальним варіантом для тих, хто хоче поєднати класику з сучасними тенденціями. Тонкому волоссю боб надасть об’єму та густини.

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