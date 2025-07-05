Зачіска є досить важливим елементом образу, оскільки на неї звертають увагу в будь-якому віці, пише 24 Канал. Вдало підібрані стрижки нададуть свіжості вигляду, підкреслять індивідуальність та стиль.

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Перукарі та майстри зачісок рекомендують такі стрижки, які будуть виглядати на 40-річних жінках бездоганно.

Боб

Стрижка чудово підходить жінкам з прямим волоссям. Найпоширенішим різновидом зачіски є боб-каре, багатошаровий та асиметричний. Стрижка має доглянутий та красивий вигляд, тому підійде всім, хто хоче додати образу трішки елегантності.

Найкращі стрижки для жінок після 40 років
Найкращі стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Каскад

Цю класику люблять чимало жінок після 40 років. Найкраще стрижка виглядає на середній довжині волосся й підходить до будь-якого типу волосся. Низькі пасма гарно обрамляють овальне, квадратне, трикутне та кругле обличчя.

Найкращі стрижки для жінок після 40 років
Найкращі стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Каре

Жінки у 40-річному віці потрохи починають прощатися з довгим волоссям, але не вкорочують його не сильно, тому вдаються до каре. Подовжене каре чудово підійде для густих пасм, а коротке додасть об’єму тонкому волоссю.

Найкращі стрижки для жінок після 40 років
Найкращі стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Хвилястість

Щоб надати свіжого вигляду, радимо робити хвильки на будь-якій довжині волосся. Локони мають бути природними й не сильно кучерявими, однак мінімальна хвилястість допоможе отримати вишуканий вигляд.

Найкращі стрижки для жінок після 40 років
Найкращі стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

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