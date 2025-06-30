Погана зачіска привертає ще більшу увагу до зморшок та тьмяного обличчя, пише 24 Канал. Жінкам, які хочуть приховати вік, ознаки старіння та певні недоліки, потрібно відмовитися від стрижок та зачісок, які старять й додають віку.

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Довге волосся

У старшому віці довге волосся візуально робить жінок старшими. Воно стає ламким, тьмяним й привертає до себе більше уваги. Довжина гарно виглядає в молодому віці, а от старшим панянкам краще обирати коротку стрижку.



Зачіски, які додають зайвого віку / Фото Pinterest

Пучок чи хвіст

Зібране волосся у пучок чи хвіст, повністю відкриває обличчя, лоб та шию, акцентуючи повноцінну увагу на недоліках шкіри. Якщо ще й волосся довге, то в старшому віці це надасть чималого клопоту в догляді.



Зачіски, які додають зайвого віку / Фото Pinterest

Яскраве фарбування

Деякі жінки люблять у старшому віці демонструвати, що вони сучасні та молодіжні, тому вдаються до різних експерименті, зокрема, із фарбуванням. Однак таке сміливе тонування лише зіпсує вигляд, натомість сивину можна зафарбувати кольором, який схожий до натурального.



Зачіски, які додають зайвого віку / Фото Pinterest

Коса

Жінки після 60 років з довгою косою додає їй одразу зайвого віку, тому такої зачіски краще оминати. Набагато ефектніше буде виглядати каре чи боб, якщо не готові занадто коротко стригти пасма.



Зачіски, які додають зайвого віку / Фото Pinterest

Дуже коротка стрижка

Більшість жінок коротко стрижуться в старшому віці, однак занадто сильна коротка стрижка здатна підкреслити глибокі вікові зміни, тому від хлопчачої стрижки "під нуль" краще відмовитися.



Зачіски, які додають зайвого віку / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли, як потрібно меліруватися старшим жінкам. Ці поради допоможуть тим, в кого є сивина.