Плохая прическа привлекает еще большее внимание к морщинам и тусклому лицу, пишет 24 Канал. Женщинам, которые хотят скрыть возраст, признаки старения и определенные недостатки, нужно отказаться от стрижек и причесок, которые старят и добавляют возраста.

Читайте также Минус 15 лет: три стрижки для 60-летних, которые мгновенно омолаживают

Длинные волосы

В старшем возрасте длинные волосы визуально делают женщин старше. Они становятся ломкими, тусклыми и привлекают к себе больше внимания. Длина хорошо смотрится в молодом возрасте, а вот старшим барышням лучше выбирать короткую стрижку.



Прически, которые добавляют лишнего возраста / Фото Pinterest

Пучок или хвост

Собранные волосы в пучок или хвост, полностью открывает лицо, лоб и шею, акцентируя полноценное внимание на недостатках кожи. Если еще и волосы длинные, то в старшем возрасте это предоставит немалые хлопоты в уходе.



Прически, которые добавляют лишнего возраста / Фото Pinterest

Яркое окрашивание

Некоторые женщины любят в старшем возрасте демонстрировать, что они современные и молодежные, поэтому прибегают к различным экспериментам, в частности, с окрашиванием. Однако такое смелое тонирование только испортит вид, зато седину можно закрасить цветом, который похож на натуральный.



Прически, которые добавляют лишнего возраста / Фото Pinterest

Коса

Женщины после 60 лет с длинной косой добавляет ей сразу лишнего возраста, поэтому такой прически лучше избегать. Гораздо эффектнее будет выглядеть каре или боб, если не готовы слишком коротко стричь пряди.



Прически, которые добавляют лишнего возраста / Фото Pinterest

Очень короткая стрижка

Большинство женщин коротко стригутся в старшем возрасте, однако слишком сильная короткая стрижка способна подчеркнуть глубокие возрастные изменения, поэтому от мальчишеской стрижки "под ноль" лучше отказаться.



Прически, которые добавляют лишнего возраста / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали, как нужно мелироваться старшим женщинам. Эти советы помогут тем, у кого есть седина.