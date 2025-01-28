Как подобрать аксессуары под любой образ
Именно аксессуары часто делают образ незабываемым. Одна деталь способна превратить повседневный лук в настоящее произведение искусства.
Важно научиться подбирать аксессуары правильно. В частности, с учетом индивидуальных особенностей внешности, таких как типаж, пишет 24 Канал.
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Как подобрать удачные аксессуары к образу
- Учитывайте форму лица
Даже форма сережек может повлиять на восприятие вашего лица. Важно учитывать этот нюанс при выборе украшений. Например, круглые серьги идеально подходят удлиненному лицу.
Как выбрать правильные серьги / Фото Pexels
Обратите внимание! Эксперты выделяют 6 основных форм лица: сердцевидное, квадратное, овальное, удлиненное, треугольное и круглое.
- Учитывайте тип фигуры
Аксессуары должны сбалансировать образ. Обратите внимание на то, где именно нужно расставить акценты, чтобы завершить лук.
К тому же нужно учитывать и то, что аксессуары могут теряться на фоне образа или, наоборот, перетягивать на себя слишком много внимания.
- Выбирайте правильный цвет аксессуаров
С помощью аксессуаров можно добавить образу интересности. Например, если однотонное черное платье дополнить ярким колье, то это украшение станет акцентом.
Что нужно учитывать при покупке аксессуаров / Фото Pexels
При покупке аксессуаров стоит обращать внимание на их цвет и принт. Даже самое маленькое украшение должно сочетаться с вашим гардеробом.
Обратите внимание! При выборе аксессуаров учитывайте ваш цветотип. Например, девушкам типа "осень" прекрасно подойдет желтое золото. Также им будет особенно хорошо в коричневом, фиолетовом, карамельном и оливковом. Если знать свой цветотип, то подбирать одежду и аксессуары станет значительно легче.
- Учитывайте тип события
При создании образа следует также учитывать куда именно вы планируете идти. Уместность – признак хорошего вкуса.
Например, на вечер можно выбрать массивные блестящие украшения. А вот днем лучше одевать что-то проще.
- Не бойтесь экспериментировать
Сочетать много аксессуаров в одном образе можно. Главное, чтобы они компоновались между собой. Например, декоративные элементы на кольцах могут совпадать по цвету с головным убором или платком на шее.
Как подобрать аксессуары под праздничный образ / Фото Pexels
Лайфхак! Если вам трудно сочетать оттенки металлов, старайтесь выбирать все в тон. Например, серебряные серьги, серебряная фурнитура на сумочке, серебряные элементы на обуви.