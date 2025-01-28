Как подобрать аксессуары под любой образ

Именно аксессуары часто делают образ незабываемым. Одна деталь способна превратить повседневный лук в настоящее произведение искусства.

Важно научиться подбирать аксессуары правильно. В частности, с учетом индивидуальных особенностей внешности, таких как типаж, пишет 24 Канал.

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Как подобрать удачные аксессуары к образу

Учитывайте форму лица

Даже форма сережек может повлиять на восприятие вашего лица. Важно учитывать этот нюанс при выборе украшений. Например, круглые серьги идеально подходят удлиненному лицу.



Как выбрать правильные серьги / Фото Pexels

Обратите внимание! Эксперты выделяют 6 основных форм лица: сердцевидное, квадратное, овальное, удлиненное, треугольное и круглое.

Учитывайте тип фигуры

Аксессуары должны сбалансировать образ. Обратите внимание на то, где именно нужно расставить акценты, чтобы завершить лук.

К тому же нужно учитывать и то, что аксессуары могут теряться на фоне образа или, наоборот, перетягивать на себя слишком много внимания.

Выбирайте правильный цвет аксессуаров

С помощью аксессуаров можно добавить образу интересности. Например, если однотонное черное платье дополнить ярким колье, то это украшение станет акцентом.



Что нужно учитывать при покупке аксессуаров / Фото Pexels

При покупке аксессуаров стоит обращать внимание на их цвет и принт. Даже самое маленькое украшение должно сочетаться с вашим гардеробом.

Обратите внимание! При выборе аксессуаров учитывайте ваш цветотип. Например, девушкам типа "осень" прекрасно подойдет желтое золото. Также им будет особенно хорошо в коричневом, фиолетовом, карамельном и оливковом. Если знать свой цветотип, то подбирать одежду и аксессуары станет значительно легче.

Учитывайте тип события

При создании образа следует также учитывать куда именно вы планируете идти. Уместность – признак хорошего вкуса.

Например, на вечер можно выбрать массивные блестящие украшения. А вот днем лучше одевать что-то проще.

Не бойтесь экспериментировать

Сочетать много аксессуаров в одном образе можно. Главное, чтобы они компоновались между собой. Например, декоративные элементы на кольцах могут совпадать по цвету с головным убором или платком на шее.



Как подобрать аксессуары под праздничный образ / Фото Pexels

Лайфхак! Если вам трудно сочетать оттенки металлов, старайтесь выбирать все в тон. Например, серебряные серьги, серебряная фурнитура на сумочке, серебряные элементы на обуви.