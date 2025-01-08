Трендовые цвета 2025 года: с чем их надо сочетать

Все мы любим узнавать о трендовых вещах, впрочем без наряда в актуальных цветах тоже не обойтись. Стоит не только понимать то, какие цвета актуальны, но и с чем их сочетать, чтобы образ выглядел максимально презентабельно.

Большинство цветов для нас понятны, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко. Цвет наряда – это самый простой способ освежить гардероб, не меняя основной стилистики. Знать об актуальных цветах - это еще полдела, надо их уметь правильно сочетать.

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Как правильно сочетать цвета

Стилист отметила, что основной принцип удачной стилизации – это сочетание темных, насыщенных и глубоких оттенков со светлыми, мягкими пастельными. К примеру, прекрасно будет смотреться холодный бургунди и нежный голубой, а также насыщенный коричневый в сочетании со светло-зеленым фисташковым.

Если вам подходят светлые пастельные цвета – носите их у лица, если же нет – опускайте их вниз образа. Тем, кому подходят темные глубокие оттенки стилистка советует выбирать для верхней части образа, а если же нет – то их надо добавлять к низу.

Трендовые цвета 2025 года

Оттенок бургунди в этом году будет довольно популярным, поэтому рекомендуем его сочетать с нежным розовым цветом. Хорошо смотрится образ со свитером бургунди и розовыми брюками. Также прекрасно сочетается бордовый с голубыми вещами. Эти два цвета любому наряду придадут нотку роскоши.



Эффектные сочетания цветов / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко



Эффектные сочетания цветов / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко

Коричневый уже давно называют вторым черным, поэтому этот базовый цвет не будет терять своих позиций в 2025 году. Стилизуйте коричневую шубу с голубыми свитерами или лонгсливами. Уже весной актуальным будет оттенок хаки, поэтому рекомендуем дополнять вещи коричневого цвета с пастельным зеленым.



Эффектные сочетания цветов / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко

Невероятно нежным является оттенок теплого молока, который идеально дополнит любую вещь в коричневом цвете. Для создания дорогого образа, советуем совместить темный коричневый с нежный оттенком мокка-мусс. Чтобы добавить образу нежности и немного весеннего настроения, стилизуйте бургунди с сиреневым оттенком.



Эффектные сочетания цветов / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко



Эффектные сочетания цветов / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко



Эффектные сочетания цветов / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко