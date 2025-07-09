Эти джинсы стали главным трендом 2025: не пропустите новинку

В этом году модный мир уже эпатировали различные виды джинсов. В частности, неоднозначную реакцию вызвала мода на эффект грязи.

Летом трендовыми стали джинсы с запахом. То есть, с косой застежкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие джинсы в моде в 2025 году

Стоит отметить, что джинсы с запахом впервые были представлены еще в 2022 году. Однако трендовой эта модель стала именно в 2025. Такие джинсы могут быть совершенно разных фасонов. Главное, чтобы сохранялась их изюминка – особое застегивание.

Джинсы с запахом прекрасно сочетаются с другими трендами. В частности, с балетками в сетку.



Какие джинсы стали модными в 2025 году / Фото Getty Images

Также замечательным получится более романтический образ с этими джинсами. Не бойтесь, компоновать их с остроносыми туфлями.



Варианты трендовых джинс в 2025 году / Фото Getty Images

Не стоит считать, что только такие оригинальные джинсы могут быть изюминкой образа. Они прекрасно подойдут для тех, кто не боится проявлять индивидуальность и готов экспериментировать со стилем.



Идеи стильных образов с джинсами / Фото Getty Images

Заметьте! Хотя джинсы с запахом могут быть и прямыми, обратите внимание на модели, расширяющиеся к низу. Таким образом можно сформировать изящный силуэт. Ведь талия будет выглядеть значительно уже, благодаря этому фасону.