Современные купальники могут быть ну очень открытые. Некоторые вообще считают бикини ненужным и отдыхают на нудистском пляже, пишет 24 Канал со ссылкой на Theaquaspace.

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Еще буквально 100 лет назад на такую свободу нечего было и надеяться. Купальная одежда тогда была более закрытой, чем некоторая одежда на каждый день сейчас.

Как менялся вид купальника в течение последнего столетия

1900-х

Это время можно смело назвать первой революцией Ведь благодаря пловчихе Аннетт Келлерманн был создан цельный приталенный купальник, который стал гораздо удобнее чем громоздкие модели, что были до сих пор.



Как выглядели купальники женщин в начале 20 века / Фото Theaquaspace

Заметьте! До этого женщины купались в платьях с кринолинами.

1910-е

Именно в 1912 году женское плавание появилось на Олимпийских играх. В это время встал вопрос о создании еще более функциональных купальников.

Купальная туника "объединяется" с низом. Также в этот момент исчезают чулки.



Первые женские спортивные купальники / Фото Theaquaspace

1920-е

В этот период портлендская компания купальников Jantzen представила инновационные для того времени купальники из ребристого джерси. Купальные шорты становятся короче, руки обнажаются полностью.



Французская певица Сьюзи Солидор в смелом на то время купальнике с обнаженными руками / Фото malt_soda Reddit

1930-е

Компания Lastex изобрела блестящую гладкую ткань. Именно из нее в будущем делались пояса и бюстгальтеры.

Меняется и внешний вид купальника. На место сплошных моделей приходит раздельный вариант с бюстгальтером и шортами. Однако тело все еще закрыто.



Как выглядели женские купальники в первой половине 20 века / Фото Theaquaspace

1940-е

Время новой революции в мире купальников. Французский дизайнер Луис Риар в 1946 году представил купальник из двух частей, получивший название бикини.

Интересно! Демонстрировали этот купальник танцовщицы из "Мулен Руж".



Как выглядели первые раздельные купальники / Фото AverageHeathen Reddit

1960-е

Руди Гернрайх в 1964 году создал для женщин трусы на лямках. Это была одна из первых попыток предоставить девушкам возможность загорать почти топлес.



Как выглядели первые раздельные купальники / Фото Allvar47 Reddit

Интересно! В 1974 году Руди Гернрайх создал купальные стринги. Это было ответом на закон в Калифорнии, запрещавший нудистские пляжи.

1990-е

В 90-е трендовыми снова становятся закрытые спортивные купальники. Эта мода возникла на фоне популярности серфинга



Какие купальники были модны в 90-е / Фото Theaquaspace

2000-е

2000-е открыли свободу на все фасоны. В это время модными были как закрытые купальники, так и стринги.



Какие купальники были в моде в нулевые / Фото sich.zp.ua

2020-е

В моде и в дальнейшем продолжают быть все фасоны. Однако сейчас трендовыми являются сложные модели со многими декоративными элементами. В частности, речь идет о многочисленных завязках.



Какие купальники модные сейчас / Фото trendy-u.com

Напомним! Ранее мы рассказывали, какие купальники будут самыми трендовыми в этом сезоне.