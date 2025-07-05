Недаром говорят, что мода циклична. Сейчас эта стрижка снова является одним из главных трендов, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая стрижка в моде летом 2025 года

Основной акцент в стрижке Хайди – густая челка. Также нельзя не заметить объем, который создается благодаря многослойности.

Характерными для этой стрижки являются:

прямая густая челка, спадающая ниже бровей и плавно "соединяющаяся" со всеми волосами;

волосы имеют длину, достигающую линии груди;

вокруг лица пряди, которые аккуратно обрамляют подбородок.

Отметим, что нынешняя прическа Хайди все же отличается от версии из 2000-х. Тогда волосы модели имели несколько иной оттенок.

Заметьте! Вместе со стрижкой Хайди изменила цвет волос. Хотя модель обычно любит теплый блонд, сейчас она выбрала для себя оттенок с холодным подтоном.