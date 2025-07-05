Недарма кажуть, що мода циклічна. Зараз ця стрижка знову є одним з головних трендів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка стрижка в моді влітку 2025

Основним акцентом в стрижці Гайді є густий чубчик. Також не можна не помітити об'єм, який створюється через багатошаровість.

Характерними для цієї стрижки є:

прямий густий чубчик, що спадає нижче брів і плавно "з'єднується" з усім волоссям;

волосся має довжину, що сягає лінії грудей;

навколо обличчя пасма, які акуратно обрамляють підборіддя.

Зазначимо, що теперішня зачіска Гайді усе ж відрізняється від версії з 2000-х. Тоді волосся моделі мало дещо інший відтінок.

Зауважте! Разом зі стрижкою Гайді змінила колір волосся. Хоча модель зазвичай любить теплий блонд, зараз вона обрала для себе відтінок з холодним підтоном.