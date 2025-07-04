Не варто вважати, що фруктовий принт одноманітний. Насправді варіацій такого типу малюнку доволі багато, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Варіанти стильного манікюру з фруктовим принтом

Приваблива смужка

Поєднайте фруктові малюнки з іншим принтом. До прикладу, стильною смужкою.

Лайфхак! Щоб зробити цей дизайн цікавішим, можна додати трохи гелю для створення об'єму.

Фруктовий френч

Забудьте про класичний френч. Створіть оригінальну композицію за допомогою фруктового орнаменту.

Аби цей дизайн виглядав ще більш оригінально, спробуйте поєднання декількох відтінків. Не бійтесь компонувати навіть контрастні кольори.

Мінімалістичні малюнки

Необов'язково створювати малюнки на весь ніготь. Матиме гарний вигляд і композиція з невеликих елементів.

Об'ємний дизайн

Фрукти можна "оживити" за допомогою гелю. Для цього необхідно на малюнку зробити об'ємні елементи.

Такий дизайн можна виконати і набагато легшим способом. Для цього варто лише використати готові фігурки фруктів для прикрашання нігтів.