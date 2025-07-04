Не стоит считать, что фруктовый принт однообразен. На самом деле вариаций такого типа рисунка довольно много, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Варианты стильного маникюра с фруктовым принтом
- Привлекательная полоска
Сочетайте фруктовые рисунки с другим принтом. К примеру, стильной полоской.
Лайфхак! Чтобы сделать этот дизайн более интересным, можно добавить немного геля для создания объема.
- Фруктовый френч
Забудьте о классическом френче. Создайте оригинальную композицию с помощью фруктового орнамента.
Чтобы этот дизайн выглядел еще более оригинально, попробуйте сочетание нескольких оттенков. Не бойтесь соединять даже контрастные цвета.
- Минималистичные рисунки минималистичные рисунки
Необязательно создавать рисунки на весь ноготь. Будет хорошо смотреться и композиция из небольших элементов.
- Объемный дизайн
Фрукты можно "оживить" с помощью геля. Для этого необходимо на рисунке сделать объемные элементы.
Такой дизайн можно выполнить и гораздо более легким способом. Для этого стоит лишь использовать готовые фигурки фруктов для украшения ногтей.