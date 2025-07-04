Дэвид и Виктория Бекхэм не забывают о годовщине свадьбы и ежегодно друг друга поздравляют, публикуя архивные фотографии, пишет 24 Канал. В этом году футболист поздравил жену с праздником, опубликовав совместные фото и нежно поздравил жену.

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"26 лет, как ты сказала мне "Да". С годовщиной! Спасибо, что подарила мне наших прекрасных детей и построила нашу совместную жизнь. Я люблю тебя, леди Бекхэм", – написал Дэвид Бекхэм.

В прошлом году на 25-летие со дня их свадьбы, супруги повторили фото со свадьбы в фиолетовом платье и костюме. Пара решила отказаться от стандартного белого свадебного платья и сделала ставку на яркий цвет.

На протяжении 25 лет стиль Бекхэмов постоянно менялся. Если раньше Виктория любила носить короткие прически, драматический макияж, обтягивающие джинсы и высокие каблуки, то сейчас ее стиль – воплощение британской роскоши, элегантности и изысканного вкуса.

Лучшие образы Бекхэмов

Совместные семейные выходы Бекхэмов или появление на светских вечерах, всегда привлекают внимание поклонников. Дэвид и Виктория Бекхэмы любят минимализм. Их вещи в основном состоят из базовых цветов, без каких-либо дополнительных деталей.

Кстати, мы рассказали о том, как легко и быстро повторить как легко и быстро повторить прическу Виктории Бекхэм.

Супруги знают, как дорого выглядеть, поэтому часто примеряет вещи качественных тканей и создает образы в монохромном стиле. Виктория Бекхэм обожает классические костюмы и шелковые платья в длине макси. Не может дизайнер отказаться от элегантных каблуков, поэтому часто довершает наряды туфлями-лодочками.

Дэвид Бекхэм считается одним из лучше всего одетых мужчин в мире. Футболист часто примеряет на себе вещи в стиле смарт-кэжуал, а иногда может попробовать ретро-брутальный стиль. Мужчина имеет множество костюмов в своем гардеробе. Все они – от знаменитых брендов (Dior, Tom Ford, Tom Ford Ralph Lauren и т.д.).

Виктория Бекхэм уже много лет является дизайнером собственного одноименного бренда, поэтому совместные выходы с мужем продуманы до деталей. Супруги создают образы так, чтобы они идеально подходили вместе. Виктория всегда выглядит изысканно и эффектно, а Дэвид – элегантно.

Мы собрали несколько лучших образов супругов Бекхэмов, которое покорило их многомиллионную аудиторию.

Бекхэмы в черных костюмах

Супруги в белоснежных аутфитах

Парные образы семьи Бекхэмов

Изысканные образы Бекхэмов

Супруги на показе Виктории Бекхэм

К слову, пара встретилась впервые в 1997 году на благотворительном футбольном матче для игроков "Манчестер Юнайтед". У Дэвида и Виктории сразу зародились чувства, хотя свои отношения они сначала скрывали от общественности.