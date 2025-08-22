В 2025 году мода сочетает удобство и смелость: тренды балансируют между минимализмом и выразительными деталями. Актуальными стали комбинации, сочетающие спортивный комфорт с элементами классики или гранжа.

Особую популярность приобрели многослойные образы, монохромные тотал-луки и неожиданные миксы текстур, передает 24 Канал со ссылкой на Who what wear.

Что носить в 2025 году?

Юбка-пузырь + сапоги до колен: смотрите фото

Юбка-пузырь – главная юбочная тенденция 2025 года. Лучше всего ее совместить с сапогами до колен и элегантными слоями одежды.

Двойной деним + красные акценты: смотрите фото

Красный – цвет года, который даже минималисты полюбили. Даже самому простому образу он добавляет яркости и жизни. Этот цвет с классическим джинсовым синим – свежее и гармоничное сочетание.

Белая рубашка + кружевная юбка: смотрите фото

Кружевные юбки сейчас на пике популярности. Соединив женственную и обольстительную юбку с объемной рубашкой в мужском стиле, получим стильный контраст.

Приталенный блейзер + широкие брюки: смотрите фото

Приталенные модели блейзеров с акцентированными плечами и подчеркнутой талией всегда выглядят эффектно.

Леопардовый свитер + свободные джинсы: смотрите фото

Анималистические принты – тренд 2025 года. С джинсами свободного кроя они образуют легкий образ.

Клетчатая юбка + лоферы: смотрите фото

В 2025-м стиль 90-х возвращается – и главную роль будет играть клетчатый узор. В сочетании с массивными лоферами он будет образовывать образ в стиле гранж.

Справка: Стиль "гранж" происходит от субкультуры гранжа, зародившейся в 1980–1990-х годах, прежде всего в США (особенно в Сиэтле). Это был протест против гламура, идеальной красоты и массовой культуры. Стиль стал популярным благодаря музыкантам, например Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden.

Белое платье + кардиган + балетки: смотрите фото

Простое белое платье с классическим кардиганом может выглядеть элегантно. А сдержанные аксессуары – просто идеальное дополнение.