Что с чем сочетать в 2025: 7 самых модных комбинаций одежды
- Основные модные комбинации 2025 года охватывают юбку-пузырь с сапогами до колен, двойной деним с красными акцентами и белую рубашку с кружевной юбкой.
- Тренды 2025 года также охватывают приталенный блейзер с широкими брюками, леопардовый свитер со свободными джинсами и клетчатую юбку с лоферами в стиле гранж.
В 2025 году мода сочетает удобство и смелость: тренды балансируют между минимализмом и выразительными деталями. Актуальными стали комбинации, сочетающие спортивный комфорт с элементами классики или гранжа.
Особую популярность приобрели многослойные образы, монохромные тотал-луки и неожиданные миксы текстур, передает 24 Канал со ссылкой на Who what wear.
Что носить в 2025 году?
Юбка-пузырь + сапоги до колен: смотрите фото
Юбка-пузырь – главная юбочная тенденция 2025 года. Лучше всего ее совместить с сапогами до колен и элегантными слоями одежды.
Двойной деним + красные акценты: смотрите фото
Красный – цвет года, который даже минималисты полюбили. Даже самому простому образу он добавляет яркости и жизни. Этот цвет с классическим джинсовым синим – свежее и гармоничное сочетание.
Белая рубашка + кружевная юбка: смотрите фото
Кружевные юбки сейчас на пике популярности. Соединив женственную и обольстительную юбку с объемной рубашкой в мужском стиле, получим стильный контраст.
Приталенный блейзер + широкие брюки: смотрите фото
Приталенные модели блейзеров с акцентированными плечами и подчеркнутой талией всегда выглядят эффектно.
Леопардовый свитер + свободные джинсы: смотрите фото
Анималистические принты – тренд 2025 года. С джинсами свободного кроя они образуют легкий образ.
Клетчатая юбка + лоферы: смотрите фото
В 2025-м стиль 90-х возвращается – и главную роль будет играть клетчатый узор. В сочетании с массивными лоферами он будет образовывать образ в стиле гранж.
Справка: Стиль "гранж" происходит от субкультуры гранжа, зародившейся в 1980–1990-х годах, прежде всего в США (особенно в Сиэтле). Это был протест против гламура, идеальной красоты и массовой культуры. Стиль стал популярным благодаря музыкантам, например Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden.
Белое платье + кардиган + балетки: смотрите фото
Простое белое платье с классическим кардиганом может выглядеть элегантно. А сдержанные аксессуары – просто идеальное дополнение.