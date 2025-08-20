24 Канал рассказывает, какие лоферы сейчас считаются популярными и с чем их лучше сочетать женщинам и мужчинам.

Что такое лоферы, какие их особенности и виды?

Откуда взялись лоферы

Лоферы возникли в 1930 годах, когда американцы позаимствовали идею удобной обуви без шнурков у норвежских рыбаков. Бренд G.H. Bass первым адаптировал этот дизайн, создав модель Weejuns – она стала классическим пенни-лофером.

В 1950 – 60-х годах лоферы приобрели популярность среди студентов престижных университетов США и стали символом молодежного стиля. Их носили Джеймс Дин, Джон Кеннеди, Элвис Пресли. В 1953 году бренд Gucci добавил к дизайну металлическую пряжку – так появились horsebit-лоферы, которые стали символом делового образа.

Изначально лоферы были сугубо мужской обувью, но со временем их активно начали носить и женщины – как в классических моделях, так и в современных интерпретациях. Сегодня лоферы – это универсальная обувь для мужчин и женщин, которая сочетает комфорт, элегантность и стиль.



Лоферы – это разновидность слипонов классического стиля. Почти в 100% случаев они изготавливаются из однотонной кожи или замши с декоративной прошивкой.

Среди особенностей этой обуви:

без застежек и шнурков;

дырочки в верхней части обуви для вентиляции ноги;

имеют небольшой широкий каблук;

есть декоративные элементы;

округлый или немного вытянутый носок;

плотно сидят на ноге, не облегая ее полностью;

сочетаются как с деловым костюмом, так и с повседневной одеждой;

подходят для женщин, мужчин и детей.

Есть множество видов лоферов. Самые известные из них:

Пенные лоферы имеют декоративный ремешок с прорезью, в который можно вставить монетку (penny);

Тассел лоферы – с кисточками на передней части;

Хорсбит лоферы содержат металлическую пряжку в форме подковы на передней части;

Лоферы без задника без задника сочетают в себе удобство сандалий и элегантность классической обуви;

Бельгийские лоферы на тонкой подошве – на тонкой подошве, с бантиком на передней части обуви;

Лоферы с массивной подошвой;

Какие лоферы будут в моде в 2025 году?

Замшевые лоферы

Замша – это тренд каждой осени, но в этом году все особенно увлечены замшевыми лоферами. И это легко понять. Этот материал менее подвержен появлению мозолей, чем традиционная кожа, и со временем лучше приспосабливается к форме ноги.

Классические черные лоферы

Это уже не просто тренд, а скорее разумная инвестиция – черные лоферы сейчас буквально везде.

С черными лоферами невозможно ошибиться / Фото Launchmetrics Spotlight

Лоферы с крокодиловым принтом

Крокодиловый принт добавляет образу особого шарма, который оценят внимательные к деталям модники. Независимо от выбранного оттенка, такие лоферы добавляют наряду стильную ретро-нотку.

Лоферы с крокодиловым принтом / Фото Launchmetrics Spotlight

Лоферы-мюли

Этот стиль можно смело занести в категорию: идеальная обувь на межсезонье. Лоферы-мюли дают свободу, как в сандалиях, но без необходимости обнажать пальцы на городских улицах. А когда похолодает – их легко сочетать с массивными или яркими носками, создавая стильный и практичный образ.

Лоферы-мюли – идеальный вариант обуви для переходного сезона / Фото Pinterest

Лоферы с кисточками

Кисточки возвращаются этой осенью. Сочетайте их с грубыми носками и толстым свитером, или сыграйте на контрастах, скомбинировав массивные лоферы с нежным платьем в духе "теории неподходящей обуви".

Лоферы с кисточками от Loro Piana / Скриншот

Лоферы на платформе

Если Белла Хадид носит определенную обувь, можно не сомневаться – она станет трендом. Сейчас ее любимые – лоферы на платформе. Недавно она появилась в них в Нью-Йорке, так что этой осенью эта модель точно будет везде.

С какой одеждой лучше всего носить лоферы женщинам?

Лоферы – редкий тип обуви, который одинаково хорошо подходит к различным ситуациям и сезонам: будь то осенняя прогулка с кофе в леггинсах, или свидание зимой в колготках. Недаром они – незаменимый элемент как базового, так и трендового гардероба.

Лоферы представлены многообразием моделей. Минималисты могут выбрать классические кожаные модели, а тем, кто любит выразительность, подойдут лакированные варианты или лоферы на тракторной подошве.

Сезонная универсальность лоферов – это факт. И именно переход к осенним образам открывает безграничные возможности для стильных сочетаний

Лоферы можно носить с костюмом-юбкой

Лаконичный костюм с юбкой и элегантные лоферы – классическое сочетание / Фото Pinterest

Если ваш костюм самодостаточный, аксессуары просто дополнят образ.

С поло в стиле преппи

Стиль преппи прекрасно сочетается с любимыми лоферами. Изношенная коричневая обувь добавляет образу легкости и натуральности. Для стильного завершения – подберите пояс, оправу очков и лоферы в одном тоне.

С костюмом-комплектом

Лоферы в сочетании с костюмом / Фото Imaxtree

Комплекты с принтом – всегда удачное решение. Чтобы сбалансировать активный узор, выберите нейтральные аксессуары. Важны форма сумки, очков и лоферов, а модные носки завершают образ.

С цветочной миди-юбкой

Миди-юбка такая же универсальная, как и лоферы. Вместе – идеальная пара. Смелое сочетание фактур, силуэтов и деталей создает "wrong-shoe theory" в лучшем проявлении. Если добавляешь китчевый аксессуар – например, шляпку или яркую сумку – базовые коричневые лоферы гармонизируют все.

С классическим тренчем

Комбинируйте лоферы с тренчем / Фото Pinterest

Для образа в стиле Кэролин Бассетт-Кеннеди: тренч, джинсы и лоферы – беспроигрышная формула. Небрежная прическа и квадратные лоферы – простые, но трендовые акценты.

С платьем-бейбидол

Лоферы сочетаются даже с самым странным платьем / Pinterest

Это идеальное сочетание мягкости и структуры: нежное, романтическое платье в контрасте с более жесткими аксессуарами - темные очки, черная сумка и лоферы в мужском стиле.

С рубашкой и галстуком

Модная адаптация мужского стиля: рубашка, галстук, плиссированная юбка и классические лоферы. Минимализм и модерн в одном.

С пиджаком и колготками

Алекса Чанг – мастерица модных образов. Здесь она играет с пропорциями: объемный пиджак и сумка, едва заметные брюки/колготки и лоферы – стильная формула на вечерний переходный сезон.

С костюмом с шортами

Сочетание лоферов и костюма с шортами / Фото Pinterest

Теплый офисный образ: удлиненный пиджак и шорты создают выверенную базу, а массивные лоферы добавляют характера. Стильно, практично и небанально.

С тональным многослойным образом

Оденьтесь в одном оттенке / Фото Launchmetrics Spotlight

Красные лоферы здесь задают тон буквально. Сочетание бордо, граната и каштанового с вишневыми лаковыми лоферами - настоящий мастер-класс по осенней тональности.

Как носить лоферы мужчинам?

Повседневный стиль (casual) с лоферами

Лучшие модели: пенни-лоферы, beefroll-лоферы, массивные лоферы.

Чем проще обувь – тем сложнее ее сделать кэжуал.

Коричневая кожа выглядит менее формально, чем черная.

Замша – всегда менее формальная, чем гладкая кожа.

С цветами и принтами лоферы выглядят легче.

Например, коричневые лоферы, светлая джинса, рубашка в стиле вестерн или футболка без логотипа – идеальный вариант для лета.

Обратите внимание! Лоферы можно совместить с шортами, если обувь светлого цвета и замшевая. Добавьте поло или гавайскую рубашку. Никаких черных лоферов или спортивных футболок!

Смарт-кэжуал с лоферами

Без шортов и футболок.

Лучше – рубашка с воротничком (можно короткий рукав), заправленная.

Темные джинсы или чиносы.

Обувь лучше темнее – темно-коричневая или черная кожа.

Например: белые джинсы + синее поло + лоферы.

Бизнес-кэжуал с лоферами

Рубашка Oxford, хорошо подобранные чиносы или шерстяные брюки, пиджак.

Лоферы + носки (в тон брюкам – лучший выбор).

Не костюм – пиджак и брюки должны быть из разных тканей.

Джинсы – иногда допустимы (зависит от дрескода).

Идеальная формула для мужчин: Oxford-рубашка + чиносы или шерстяные брюки + спортивный пиджак + лоферы.

Бизнес / формальный стиль с лоферами

Обувь: гладкая черная или темно-коричневая кожа, минимум деталей.

Идеально: пенни-лоферы, лоферы с кисточками или horsebit.

Никаких массивных швов или "beefroll".

Выбирайте изящный силуэт (например, almond toe).

Пример: черные лоферы с кисточками + серый двубортный костюм + белая рубашка + черный галстук.

Beefroll – это декоративный элемент на лоферах (особенно на пенни-лоферах), имеющий вид толстых, закругленных швов по бокам перемычки (пояска) на верхней части обуви. Они напоминают маленькие рулеты или свертки – отсюда и название "beefroll" (буквально: "мясной рулет").

Almond toe – это форма носка обуви, которая имеет слегка заостренную, но мягко скругленную форму, похожую на миндаль.

Как носить черные лоферы?

Они более формальные, но не исключают повседневного стиля.

Подойдут к темным джинсам с широкими штанинами, футболки или oversize рубашки.

Не рекомендуется носить с шортами – смотрится слишком грубо.

Как носить массивные лоферы (chunky loafers)?

Это более кэжуал вариант.

Комбинируйте с рубашкой и широкими джинсами.

Избегайте узких брюк – важно, чтобы брюки спадали на обувь.

Лоферы – это самая универсальная обувь, которую можно носить и с шортами, и с костюмом. Все зависит от модели, материала и того, как вы сочетаете вещи. Главное – следить за чистыми линиями, балансом стиля и формальностью ситуации.

Темно-синие лоферы с белыми брюками и темно-синим кардиганом/ Hackett

Коричневые пенни-лоферы с белыми брюками и кремовой рубашкой / Bonobos

Коричневые пенни-лоферы с белыми брюками и замшевой курткой / Slowear

Замшевые пенни-лоферы с белыми джинсами и черной поло / Reiss

Черные лоферы с черными брюками и поло с длинными рукавами / Alex Mill

Коричневые кожаные лоферы с темно-синими брюками и кремовым свитером на молнии / Luca Faloni

Черные пенни-лоферы с костюмом цвета табака / J Crew

Песочные замшевые лоферы с серо-бежевыми шортами-чинос / Hackett

Шоколадно-коричневые лоферы с серо-чинос шортами и льняной рубашкой / Reiss

Массивные лоферы с укороченными джинсами прямого кроя / Wax London

Замшевые лоферы с джинсами и белой рубашкой с кубинским воротником / Suitsupply

Черные пенни-лоферы с прямыми "потертыми" джинсами / Фото A Day's March