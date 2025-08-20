24 Канал рассказывает, какие лоферы сейчас считаются популярными и с чем их лучше сочетать женщинам и мужчинам.
Что такое лоферы, какие их особенности и виды?
Откуда взялись лоферы
Лоферы возникли в 1930 годах, когда американцы позаимствовали идею удобной обуви без шнурков у норвежских рыбаков. Бренд G.H. Bass первым адаптировал этот дизайн, создав модель Weejuns – она стала классическим пенни-лофером.
В 1950 – 60-х годах лоферы приобрели популярность среди студентов престижных университетов США и стали символом молодежного стиля. Их носили Джеймс Дин, Джон Кеннеди, Элвис Пресли. В 1953 году бренд Gucci добавил к дизайну металлическую пряжку – так появились horsebit-лоферы, которые стали символом делового образа.
Изначально лоферы были сугубо мужской обувью, но со временем их активно начали носить и женщины – как в классических моделях, так и в современных интерпретациях. Сегодня лоферы – это универсальная обувь для мужчин и женщин, которая сочетает комфорт, элегантность и стиль.
Лоферы – это разновидность слипонов классического стиля. Почти в 100% случаев они изготавливаются из однотонной кожи или замши с декоративной прошивкой.
Среди особенностей этой обуви:
- без застежек и шнурков;
- дырочки в верхней части обуви для вентиляции ноги;
- имеют небольшой широкий каблук;
- есть декоративные элементы;
- округлый или немного вытянутый носок;
- плотно сидят на ноге, не облегая ее полностью;
- сочетаются как с деловым костюмом, так и с повседневной одеждой;
- подходят для женщин, мужчин и детей.
Есть множество видов лоферов. Самые известные из них:
Пенные лоферы имеют декоративный ремешок с прорезью, в который можно вставить монетку (penny);
Тассел лоферы – с кисточками на передней части;
Хорсбит лоферы содержат металлическую пряжку в форме подковы на передней части;
Лоферы без задника без задника сочетают в себе удобство сандалий и элегантность классической обуви;
Бельгийские лоферы на тонкой подошве – на тонкой подошве, с бантиком на передней части обуви;
Лоферы с массивной подошвой;
Какие лоферы будут в моде в 2025 году?
Замшевые лоферы
Замша – это тренд каждой осени, но в этом году все особенно увлечены замшевыми лоферами. И это легко понять. Этот материал менее подвержен появлению мозолей, чем традиционная кожа, и со временем лучше приспосабливается к форме ноги.
Классические черные лоферы
Это уже не просто тренд, а скорее разумная инвестиция – черные лоферы сейчас буквально везде.
С черными лоферами невозможно ошибиться / Фото Launchmetrics Spotlight
Лоферы с крокодиловым принтом
Крокодиловый принт добавляет образу особого шарма, который оценят внимательные к деталям модники. Независимо от выбранного оттенка, такие лоферы добавляют наряду стильную ретро-нотку.
Лоферы с крокодиловым принтом / Фото Launchmetrics Spotlight
Лоферы-мюли
Этот стиль можно смело занести в категорию: идеальная обувь на межсезонье. Лоферы-мюли дают свободу, как в сандалиях, но без необходимости обнажать пальцы на городских улицах. А когда похолодает – их легко сочетать с массивными или яркими носками, создавая стильный и практичный образ.
Лоферы-мюли – идеальный вариант обуви для переходного сезона / Фото Pinterest
Лоферы с кисточками
Кисточки возвращаются этой осенью. Сочетайте их с грубыми носками и толстым свитером, или сыграйте на контрастах, скомбинировав массивные лоферы с нежным платьем в духе "теории неподходящей обуви".
Лоферы с кисточками от Loro Piana / Скриншот
Лоферы на платформе
Если Белла Хадид носит определенную обувь, можно не сомневаться – она станет трендом. Сейчас ее любимые – лоферы на платформе. Недавно она появилась в них в Нью-Йорке, так что этой осенью эта модель точно будет везде.
С какой одеждой лучше всего носить лоферы женщинам?
Лоферы – редкий тип обуви, который одинаково хорошо подходит к различным ситуациям и сезонам: будь то осенняя прогулка с кофе в леггинсах, или свидание зимой в колготках. Недаром они – незаменимый элемент как базового, так и трендового гардероба.
Лоферы представлены многообразием моделей. Минималисты могут выбрать классические кожаные модели, а тем, кто любит выразительность, подойдут лакированные варианты или лоферы на тракторной подошве.
Сезонная универсальность лоферов – это факт. И именно переход к осенним образам открывает безграничные возможности для стильных сочетаний
Лоферы можно носить с костюмом-юбкой
Лаконичный костюм с юбкой и элегантные лоферы – классическое сочетание / Фото Pinterest
Если ваш костюм самодостаточный, аксессуары просто дополнят образ.
С поло в стиле преппи
Стиль преппи прекрасно сочетается с любимыми лоферами. Изношенная коричневая обувь добавляет образу легкости и натуральности. Для стильного завершения – подберите пояс, оправу очков и лоферы в одном тоне.
С костюмом-комплектом
Лоферы в сочетании с костюмом / Фото Imaxtree
Комплекты с принтом – всегда удачное решение. Чтобы сбалансировать активный узор, выберите нейтральные аксессуары. Важны форма сумки, очков и лоферов, а модные носки завершают образ.
С цветочной миди-юбкой
Миди-юбка такая же универсальная, как и лоферы. Вместе – идеальная пара. Смелое сочетание фактур, силуэтов и деталей создает "wrong-shoe theory" в лучшем проявлении. Если добавляешь китчевый аксессуар – например, шляпку или яркую сумку – базовые коричневые лоферы гармонизируют все.
С классическим тренчем
Для образа в стиле Кэролин Бассетт-Кеннеди: тренч, джинсы и лоферы – беспроигрышная формула. Небрежная прическа и квадратные лоферы – простые, но трендовые акценты.
С платьем-бейбидол
Это идеальное сочетание мягкости и структуры: нежное, романтическое платье в контрасте с более жесткими аксессуарами - темные очки, черная сумка и лоферы в мужском стиле.
С рубашкой и галстуком
Модная адаптация мужского стиля: рубашка, галстук, плиссированная юбка и классические лоферы. Минимализм и модерн в одном.
С пиджаком и колготками
Алекса Чанг – мастерица модных образов. Здесь она играет с пропорциями: объемный пиджак и сумка, едва заметные брюки/колготки и лоферы – стильная формула на вечерний переходный сезон.
С костюмом с шортами
Сочетание лоферов и костюма с шортами / Фото Pinterest
Теплый офисный образ: удлиненный пиджак и шорты создают выверенную базу, а массивные лоферы добавляют характера. Стильно, практично и небанально.
С тональным многослойным образом
Оденьтесь в одном оттенке / Фото Launchmetrics Spotlight
Красные лоферы здесь задают тон буквально. Сочетание бордо, граната и каштанового с вишневыми лаковыми лоферами - настоящий мастер-класс по осенней тональности.
Как носить лоферы мужчинам?
Повседневный стиль (casual) с лоферами
- Лучшие модели: пенни-лоферы, beefroll-лоферы, массивные лоферы.
- Чем проще обувь – тем сложнее ее сделать кэжуал.
- Коричневая кожа выглядит менее формально, чем черная.
- Замша – всегда менее формальная, чем гладкая кожа.
- С цветами и принтами лоферы выглядят легче.
Например, коричневые лоферы, светлая джинса, рубашка в стиле вестерн или футболка без логотипа – идеальный вариант для лета.
Обратите внимание! Лоферы можно совместить с шортами, если обувь светлого цвета и замшевая. Добавьте поло или гавайскую рубашку. Никаких черных лоферов или спортивных футболок!
Смарт-кэжуал с лоферами
- Без шортов и футболок.
- Лучше – рубашка с воротничком (можно короткий рукав), заправленная.
- Темные джинсы или чиносы.
- Обувь лучше темнее – темно-коричневая или черная кожа.
Например: белые джинсы + синее поло + лоферы.
Бизнес-кэжуал с лоферами
- Рубашка Oxford, хорошо подобранные чиносы или шерстяные брюки, пиджак.
- Лоферы + носки (в тон брюкам – лучший выбор).
- Не костюм – пиджак и брюки должны быть из разных тканей.
- Джинсы – иногда допустимы (зависит от дрескода).
Идеальная формула для мужчин: Oxford-рубашка + чиносы или шерстяные брюки + спортивный пиджак + лоферы.
Бизнес / формальный стиль с лоферами
- Обувь: гладкая черная или темно-коричневая кожа, минимум деталей.
- Идеально: пенни-лоферы, лоферы с кисточками или horsebit.
- Никаких массивных швов или "beefroll".
- Выбирайте изящный силуэт (например, almond toe).
- Пример: черные лоферы с кисточками + серый двубортный костюм + белая рубашка + черный галстук.
Beefroll – это декоративный элемент на лоферах (особенно на пенни-лоферах), имеющий вид толстых, закругленных швов по бокам перемычки (пояска) на верхней части обуви. Они напоминают маленькие рулеты или свертки – отсюда и название "beefroll" (буквально: "мясной рулет").
Almond toe – это форма носка обуви, которая имеет слегка заостренную, но мягко скругленную форму, похожую на миндаль.
Как носить черные лоферы?
- Они более формальные, но не исключают повседневного стиля.
- Подойдут к темным джинсам с широкими штанинами, футболки или oversize рубашки.
- Не рекомендуется носить с шортами – смотрится слишком грубо.
Как носить массивные лоферы (chunky loafers)?
- Это более кэжуал вариант.
- Комбинируйте с рубашкой и широкими джинсами.
- Избегайте узких брюк – важно, чтобы брюки спадали на обувь.
Лоферы – это самая универсальная обувь, которую можно носить и с шортами, и с костюмом. Все зависит от модели, материала и того, как вы сочетаете вещи. Главное – следить за чистыми линиями, балансом стиля и формальностью ситуации.
