24 Канал розповідає, які лофери зараз вважаються популярними і з чим їх краще поєднувати жінкам і чоловікам.

Що таке лофери, які їх особливості та види?

Звідки взялися лофери

Лофери виникли в 1930 роках, коли американці запозичили ідею зручного взуття без шнурівок у норвезьких рибалок. Бренд G.H. Bass першим адаптував цей дизайн, створивши модель Weejuns – вона стала класичним пенні-лофером.

У 1950 – 60-х роках лофери набули популярності серед студентів престижних університетів США й стали символом молодіжного стилю. Їх носили Джеймс Дін, Джон Кеннеді, Елвіс Преслі. У 1953 році бренд Gucci додав до дизайну металеву пряжку – так з'явилися horsebit-лофери, які стали символом ділового образу.

Спочатку лофери були суто чоловічим взуттям, але з часом їх активно почали носити й жінки – як у класичних моделях, так і в сучасних інтерпретаціях. Сьогодні лофери – це універсальне взуття для чоловіків і жінок, яке поєднує комфорт, елегантність і стиль.



Лофери – це різновид сліпонів класичного стилю. Майже в 100% випадків вони виготовляються з однотонної шкіри або замші з декоративною прошивкою.

Серед особливостей цього взуття:

без застібок і шнурків;

дірочки у верхній частині взуття для вентиляції ноги;

мають невеликий широкий каблук;

є декоративні елементи;

округлий або трохи витягнутий носок;

щільно сидять на нозі, не облягаючи її повністю;

поєднуються як з діловим костюмом, так і з повсякденним одягом;

підходять для жінок, чоловіків і дітей.

Є безліч видів лоферів. Найвідоміші з них:

Пенні лофери мають декоративний ремінець з прорізом, в який можна вставити монетку (penny);

Тассел лофери – з китицями на передній частині;

Хорсбіт лофери містять металеву пряжку у формі підкови на передній частині;

Лофери без задника поєднують у собі зручність сандалів та елегантність класичного взуття;

Бельгійські лофери – на тонкій підошві, з бантиком на передній частині взуття;

Лофери з масивною підошвою;

Які лофери будуть у моді у 2025 році?

Замшеві лофери

Замша – це тренд кожної осені, але цього року всі особливо захоплені замшевими лоферами. І це легко зрозуміти. Цей матеріал менш схильний до появи мозолів, ніж традиційна шкіра, і з часом краще пристосовується до форми ноги.

Класичні чорні лофери

Це вже не просто тренд, а радше розумна інвестиція – чорні лофери зараз буквально всюди.

З чорними лоферами неможливо помилитися / Фото Launchmetrics Spotlight

Лофери з крокодиловим принтом

Крокодиловий принт додає образу особливого шарму, який оцінять уважні до деталей модники. Незалежно від обраного відтінку, такі лофери додають вбранню стильну ретро-нотку.

Лофери з крокодиловим принтом / Фото Launchmetrics Spotlight

Лофери-мюлі

Цей стиль можна сміливо занести до категорії: ідеальне взуття на міжсезоння. Лофери-мюлі дають свободу, як у сандалях, але без необхідності оголювати пальці на міських вулицях. А коли похолоднішає – їх легко поєднувати з масивними або яскравими шкарпетками, створюючи стильний і практичний образ.

Лофери-мюлі – ідеальний варіант взуття для перехідного сезону / Фото Pinterest

Лофери з китицями

Китички повертаються цієї осені. Поєднайте їх з грубими шкарпетками та товстим светром, або зіграйте на контрастах, скомбінувавши масивні лофери з ніжною сукнею в дусі "теорії невідповідного взуття".

Лофери з китицями від Loro Piana / Скриншот

Лофери на платформі

Якщо Белла Хадід носить певне взуття, можна не сумніватися – воно стане трендом. Зараз її улюблені – лофери на платформі. Нещодавно вона з'явилася в них у Нью-Йорку, тож цієї осені ця модель точно буде всюди.

З яким одягом найкраще носити лофери жінкам?

Лофери – рідкісний тип взуття, який однаково добре підходить до різних ситуацій і сезонів: чи то це осіння прогулянка з кавою в легінсах, чи то побачення взимку в колготках. Недарма вони – незамінний елемент як базового, так і трендового гардероба.

Лофери представлені різноманіттям моделей. Мінімалісти можуть обрати класичні шкіряні моделі, а тим, хто любить виразність, підійдуть лаковані варіанти або лофери на тракторній підошві.

Сезонна універсальність лоферів – це факт. І саме перехід до осінніх образів відкриває безмежні можливості для стильних поєднань

Лофери можна носити з костюмом-спідницею

Лаконічний костюм зі спідницею та елегантні лофери – класичне поєднання / Фото Pinterest

Якщо ваш костюм самодостатній, аксесуари просто доповнять образ.

З поло у стилі преппі

Стиль преппі чудово поєднується з улюбленими лоферами. Зношене коричневе взуття додає образу легкості та натуральності. Для стильного завершення – підберіть пасок, оправу окулярів і лофери в одному тоні.

З костюмом-комплектом

Лофери у поєднанні з костюмом / Фото Imaxtree

Комплекти з принтом – завжди вдале рішення. Щоб збалансувати активний візерунок, оберіть нейтральні аксесуари. Важливі форма сумки, окулярів і лоферів, а модні шкарпетки завершують образ.

З квітковою міді-спідницею

Міді-спідниця така ж універсальна, як і лофери. Разом – ідеальна пара. Сміливе поєднання фактур, силуетів і деталей створює "wrong-shoe theory" у найкращому прояві. Якщо додаєш кітчевий аксесуар – наприклад, капелюшок чи яскраву сумку – базові коричневі лофери гармонізують усе.

З класичним тренчем

Комбінуйте лофери з тренчем / Фото Pinterest

Для образу в стилі Керолін Бассетт-Кеннеді: тренч, джинси і лофери – безпрограшна формула. Недбала зачіска і квадратні лофери – прості, але трендові акценти.

З сукнею-бейбідол

Лофери поєднуються навіть із найдивнішою сукнею / Pinterest

Це ідеальне поєднання м'якості і структури: ніжна, романтична сукня в контрасті з жорсткішими аксесуарами — темні окуляри, чорна сумка і лофери у чоловічому стилі.

З сорочкою і краваткою

Модна адаптація чоловічого стилю: сорочка, краватка, плісирована спідниця та класичні лофери. Мінімалізм і модерн в одному.

З піджаком і колготками

Алекса Чанг – майстриня модних образів. Тут вона грає з пропорціями: об'ємний піджак і сумка, ледь помітні штани/колготки та лофери – стильна формула на вечірній перехідний сезон.

З костюмом з шортами

Поєднання лоферів і костюму з шортами / Фото Pinterest

Теплий офісний образ: подовжений піджак і шорти створюють вивірену базу, а масивні лофери додають характеру. Стильно, практично і небанально.

З тональним багатошаровим образом

Одягніться в одному відтінку / Фото Launchmetrics Spotlight

Червоні лофери тут задають тон буквально. Поєднання бордо, граната і каштанового з вишневими лаковими лоферами — справжній майстер-клас з осінньої тональності.

Як носити лофери чоловікам?

Повсякденний стиль (casual) з лоферами

Найкращі моделі: пенні-лофери, beefroll-лофери, масивні лофери.

Чим простіше взуття – тим складніше його зробити кежуал.

Коричнева шкіра виглядає менш формально, ніж чорна.

Замша – завжди менш формальна, ніж гладка шкіра.

З кольорами та принтами лофери виглядають легше.

Наприклад, коричневі лофери, світла джинса, сорочка в стилі вестерн або футболка без логотипу – ідеальний варіант для літа.

Зверніть увагу! Лофери можна поєднати з шортами, якщо взуття світлого кольору й замшеве. Додайте поло або гавайську сорочку. Ніяких чорних лоферів або спортивних футболок!

Смарт-кежуал з лоферами

Без шортів та футболок.

Краще – сорочка з комірцем (можна короткий рукав), заправлена.

Темні джинси або чиноси.

Взуття краще темніше – темно-коричнева або чорна шкіра.

Наприклад: білі джинси + синє поло + лофери.

Бізнес-кежуал з лоферами

Сорочка Oxford, добре підібрані чиноси або вовняні брюки, піджак.

Лофери + шкарпетки (в тон штанам – найкращий вибір).

Не костюм – піджак і штани мають бути з різних тканин.

Джинси – іноді допустимі (залежить від дрескоду).

Ідеальна формула для чоловіків: Oxford-сорочка + чиноси або вовняні брюки + спортивний піджак + лофери.

Бізнес / формальний стиль з лоферами

Взуття: гладка чорна або темно-коричнева шкіра, мінімум деталей.

Ідеально: пенні-лофери, лофери з китицями або horsebit.

Ніяких масивних швів або "beefroll".

Вибирайте витончений силует (наприклад, almond toe).

Приклад: чорні лофери з китицями + сірий двобортний костюм + біла сорочка + чорна краватка.

Beefroll – це декоративний елемент на лоферах (особливо на пенні-лоферах), що має вигляд товстих, закруглених швів по боках перемички (пояска) на верхній частині взуття. Вони нагадують маленькі рулети або згортки – звідси й назва "beefroll" (буквально: "м'ясний рулет").

Almond toe – це форма носка взуття, яка має злегка загострену, але м'яко округлену форму, схожу на мигдаль.

Як носити чорні лофери?

Вони формальніші, але не виключають повсякденного стилю.

Підійдуть до темних джинсів з широкими штанинами, футболки або oversize сорочки.

Не рекомендується носити з шортами – виглядає занадто грубо.

Як носити масивні лофери (chunky loafers)?

Це більш кежуал варіант.

Комбінуйте з сорочкою та широкими джинсами.

Уникайте вузьких штанів – важливо, щоб штани спадали на взуття.

Лофери – це найуніверсальніше взуття, яке можна носити і з шортами, і з костюмом. Усе залежить від моделі, матеріалу та того, як ви поєднуєте речі. Головне – стежити за чистими лініями, балансом стилю та формальністю ситуації.

Темно-сині лофери з білими штанами й темно-синім кардиганом/ Hackett

Коричневі пенні-лофери з білими штанами та кремовою сорочкою / Bonobos

Коричневі пенні-лофери з білими штанами та замшевою курткою / Slowear

Замшеві пенні-лофери з білими джинсами та чорною поло / Reiss

Чорні лофери з чорними штанами й поло з довгими рукавами / Alex Mill

Коричневі шкіряні лофери з темно-синіми штанами й кремовим светром на блискавці / Luca Faloni

Чорні пенні-лофери з костюмом кольору тютюну / J Crew

Пісочні замшеві лофери з сіро‑бежевими шортами‑чінос / Hackett

Шоколадно-коричневі лофери з сіро‑чінос шортами та лляною сорочкою / Reiss

Масивні лофери з укороченими джинсами прямого крою / Wax London

Замшеві лофери з джинсами й білою сорочкою з кубинським коміром / Suitsupply

Чорні пенні-лофери з прямими "потертими" джинсами / Фото A Day's March