Чаще всего жилетка продается вместе со штанами, пишет 24 Канал. Одинаковый верх и низ создают костюм, который идеально смотрится по любому случаю. Уже давно девушки начали отделять жилетку от брюк с интересными вещами.

С чем носить жилетку летом?

Инфлюенсерки довольно стильно примеряют жилетку с различными фасонами и цветами джинсов. Можете стилизовать верх с голубыми, черными, серыми или белыми джинсами. По фасону, то подходят мешковатые или базовые mom джинсы.



Трендовые образы с жилеткой / Фото Pinterest

Даже летом из моды не выходят брюки палаццо, однако в теплое время лучше делать ставку на легкий материал. В качестве альтернативы можно выбрать шелковые или льняные брюки. Кроме того, жилетка имеет стильный вид с шелковыми юбками в сочетании со шлепанцами. А вот к джинсовой юбке и жилетке можно одеть кроссовки.



Девушкам, которые хотят попробовать что-то интересное в своем образе, могут примерить жилетку в сочетании со штанами капри или Аладдинами, которые являются популярными этим летом.



Для ежедневных выходов выбирайте удобную обувь – балетки, кеды, кроссовки, сандалии или шлепанцы. Вечерние аутфиты уже можно довершить мюлями на каблуке, босоножками или туфлями.

К слову, Андре Тан рекомендует отказаться от неона, массивных кроссовок и джинсов скинни, поскольку они уже не в тренде.