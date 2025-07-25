Даже офисный гардероб может быть укомплектован так, что в нем можно почувствовать себя эффектно, элегантно и комфортно, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Что надеть в офис летом?

В жаркое время года важно обеспечить себя нарядами из легких тканей. Это должны быть расслабленные костюмы из льна, мини-юбки или силуэтные платья. Впрочем, с офисными образами возникают некоторые вопросы, поэтому для того, чтобы долго не думать над тем, что именно одеть, предлагаем посмотреть уже готовые решения, которые только придется повторить.

Пастельные брюки палаццо

Их можно сочетать с легким поло, рубашкой, шелковой блузой и босоножками на низком каблуке, а для удобных прогулок выбирать кроссовки.



Легкие образы в офис / Фото Cosmopolitan

Трикотажное мини-платье

Невероятно красиво будет выглядеть такое платье с акцентной сумкой или обувью на каблуках.



Красивые образы в офис / Фото Cosmopolitan

Костюм-двойка

На лето выбирайте костюм, состоящий из шортов-бермудов и жилета. Носите костюм с изящными украшениями и трендовыми вьетнамками на каблуках.



Модные образы в офис / Фото Cosmopolitan

Юбка А-силуэта

Чтобы создать дорогой образ, рекомендуем совместить юбку с топом одного цвета. Монохромный аутфит всегда выглядел изысканно и эффектно.



Красивые образы в офис / Фото Cosmopolitan

Белые льняные брюки на лето

Красиво будет смотреться образ в сочетании с рубашкой маслянистого оттенка и открытой обувью.



Стильные образы в офис / Фото Cosmopolitan

Костюм из сатина

Расслабленный и легкий костюм из сатина рекомендуем совместить с удобной обувью, а для комфорта – зачесать волосы в пучок.



Красивые образы в офис / Фото Cosmopolitan

К слову, Андре Тан рекомендует отказаться от неона, массивных кроссовок и джинсов скинни, поскольку они уже не в тренде.