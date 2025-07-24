В начале лета дизайнер уже рассказывал о лучших цветах, которые будут доминировать в этом сезоне, а сейчас решил рассказать, как эти оттенки удачно стилизовать вместе, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Чтобы создать красивые летние образы, советуем сочетать те цвета, которые рекомендует дизайнер.
Читайте также Андре Тан рассказал, как выглядеть дорого этим летом: примите во внимание
Какие цвета сочетать летом?
Белый + голубой
Сочетание этих цветов – это классика. Образ будет выглядеть свежо и легко. Такой дуэт идеально подходит для прогулок или для офисного дресс-кода.
Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана
Маслянистый желтый + нежно-розовый
Эти цвета придают образу нежности и прекрасно подходят для романтических свиданий или встреч с друзьями.
Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана
Маслянистый желтый + коричневый
Такое сочетание выглядит довольно стильно и дорого. Дуэт этих цветов придает глубины образу, при этом остается легким и естественным.
Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана
Голубой + коричневый
Дизайнер отметил, что это сочетание хорошо работает в свободном стиле и в официальных образах. Цвета придают свежести даже самым простым аутфитам.
Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана
Белый + оливковый + оливковый
Это сочетание выглядит очень стильно, современно и позволяет каждой девушке почувствовать себя естественно и легко. Оттенки подойдут для тех, кто любит минимализм с изюминкой.
Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана
К слову, Андре Тан рекомендует отказаться от неона, массивных кроссовок и джинсов скинни, поскольку они уже не в тренде.