На початку літа дизайнер вже розповідав про найкращі кольори, які будуть домінувати цього сезону, а зараз вирішив розповісти, як ці відтінки вдало стилізувати разом, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Щоб створити красиві літні образи, радимо поєднувати ті кольори, які рекомендує дизайнер.

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Які кольори поєднувати влітку?

Білий + блакитний

Поєднання цих кольорів – це класика. Образ буде виглядати свіжо й легко. Такий дует ідеально підходить для прогулянок або для офісного дрес-коду.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Маслянистий жовтий + ніжно-рожевий

Ці кольори надають образу ніжності й чудово підходять для романтичних побачень чи зустрічами з друзями.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Маслянистий жовтий + коричневий

Таке поєднання виглядає доволі стильно й дорого. Дует цих кольорів надає глибини образу, при цьому залишається легким та природним.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Блакитний + коричневий

Дизайнер зазначив, що це поєднання гарно працює у вільному стилі та в офіційних образах. Кольори надають свіжості навіть найпростішим аутфітам.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Білий + оливковий

Це поєднання виглядає дуже стильно, сучасно та дозволяє кожній дівчині відчути себе природно та легко. Відтінки підійдуть для тих, хто любить мінімалізм з родзинкою.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

До слова, Андре Тан рекомендує відмовитися від неону, масивних кросівок і джинсів скінні, оскільки вони вже не в тренді.