С чем носить шорты этим летом: красивые образы, которые надо повторить

Шорты являются незаменимым элементом летнего гардероба. Порой не хватает идей по их стилизации, впрочем модные эксперты уже определили интересные образы, которые стоит повторить в летнее время.

Шорты несколько сложнее стилизовать, чем джинсы и брюки, но если присмотреться к модным образам, то можно легко повторить красивый аутфит, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Нужно только правильно подобрать крой и ткань, чтобы наслаждаться любимым элементом гардероба. Стильные девушки уже успели продемонстрировать выходы, которые можно легко повторить.

К слову! Недавно мы рассказали, как выглядят самые модные юбки лета. В материале есть несколько образов, которые можно легко примерить на себе.

Льняная рубашка + босоножки

Носите шорты с рубашкой в одном оттенке и дополняйте минималистичными босоножками и солнцезащитными очками. Для того, чтобы добавить немного летнего вайба, примерьте сумку из рафии.

Блейзер + шорты

Жакет есть в гардеробе у каждой девушки, поэтому для создания красивого образа, советуем сочетать его же такими же элегантными шортами и минималистичными сланцами.

Шорты + жилетка

Несколько последних лет из моды не выходят жилеты, которые стали модными с приходом стиля Old Money. Кроме джинсов и юбок, советуем сочетать ее с шортами. Выглядит такой образ красиво и нежно.

Кстати, сочетать шорты можно с различной обувью, так же как и с джинсами. Дополняйте эту вещь гардероба различными видами обуви, такими как балетки Mary Jane, сетчатые балетки, ретрокроссовки и туфли с низким каблуком.