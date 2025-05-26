Идеальные стрижки на 2025 год: это самые модные варианты

В летнее время многие девушки выбирают для себя простые и удобные прически. Теперь мода идет не только на красоту, но и на легкую укладку, которая не требует много усилий. Трендовые стрижки на 2025 год выглядят эффектно и стильно.

Стрижка всегда отвечает за проявление индивидуальности, поэтому советуем выбирать тот вариант, который будет подходить вашему стилю и лицу, пишет 24 Канал со ссылкой на Refinery29.

Укороченный боб

Такая стрижка доходит до линии подбородка, а сзади линия волос изгибается аж под затылок. Укороченный боб создает такую форму, которую можно укладывать разными способами. Парикмахеры советуют носить такую прическу с боковым пробором, зачесывать назад с помощью геля или заправлять за уши.

Бикси

Эта стрижка является чем-то средним между бобом и пикси. Она прекрасно подходит для тех, кто хочет иметь подвижные пряди и короткие волосы. Стрижки бикси можно придать желаемую форму благодаря средствам для стайлинга.

Каскад средней длины

Каскадная стрижка имела большую популярность в 90-х годах, поскольку тогда все любили прически с дополнительным объемом. Каскад на средней длине волос имеет естественный и непринужденный вид. Лучшая длина – по плечо или немного длиннее. Если хочется укладки, то можно сделать натуральные волны.

Микроконтурная стрижка

Такая прическа является еще одной формой стрижки пикси. Она имеет острые текстурированные кончики и наслоение прядей вокруг лица. Эта стрижка является смелой и имеет небанальную форму, однако выглядит достаточно красиво на женщинах, которые любят короткие волосы.

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