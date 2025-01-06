Самые красивые сумки 2025 года: разбираем главные тренды

Без такого аксессуара как сумка трудно обойтись. Она практична и необходима к любому образу. Среди самых модных сумок сезона – модели с эффектом тромплей, сумки-конверты, спортивные модели и аксессуары с бахромой в стиле бохо.

В магазинах на полках можно найти множество красивых сумок на любой вкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Дизайнеры уже определили главные позиции на 2025 год, поэтому предлагаем выбрать для себя что-то стильное, интересное и функциональное.

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Сумка-конверт

Прямоугольные сумки в этом сезоне приобретают вид конверта. Они появились в коллекциях многих известных брендов и имеют все шансы стать фаворитами девушек, которые любят минимализм и отсутствие декора. Такие сумки имеют несколько отделений, поэтому в них можно поместить все необходимое.



Модные сумки на 2025 год / Фото Vogue

Серебристые сумки

Мода на серебристые сумки продолжается, поэтому обращайте внимание на металлик, который сочетается с любым нарядом. Аксессуар идеально подойдет к зимним и весенним образам.



Красивые сумки на 2025 год / Фото Vogue

Сумка из рафии

В весенне-летнем сезоне сумка из рафии будет на пике популярности. В моде будет царить широкая корзина, разноцветные переплетения и другие разнообразные модели.



Эффектные сумки на 2025 год / Фото Vogue

Сумка с бахромой

Стиль бохо в 2025 году выйдет на новый уровень. Мы заметим его не только в вещах, но и аксессуарах. Сумки с бахромой станут незаменимым дополнением любого образа.



Красивые сумки на 2025 год / Фото Vogue

Сумка-багет

Эта сумка является вневременной. Ее культовый силуэт до сих пор не выходит из моды и порадует в этом году всех поклонниц минимализма. Сумка-багет была неотъемлемой частью образов Кэрри Брэдшоу и до сих пор не теряет своих позиций.



Модные сумки на 2025 год / Фото Vogue

Сумка пастельного цвета

Добавьте в свою коллекцию по-настоящему летние оттенки сумок – теплый желтый или нежно-голубой. Такие сумки можно легко совместить с белыми, нюдовыми и пастельными тонами вещей, а цвет сумки удачно придаст образу особую изюминку.



Красивые сумки на 2025 год / Фото Vogue