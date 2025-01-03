Зима – это не только время для покупок теплых пальто, шарфов или стильных аксессуаров, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Даже в холодное время сумка становится важным элементом образа. Особенно важно, когда сумки сочетают в себе стиль и комфорт.

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Есть 5 сумок на зиму, которые смогут подчеркнуть зимние образы так, чтобы они выглядели непревзойденными.

Замшевая сумка

Этот вариант сумки является самым популярным. Она приятная на ощупь, удобная, привлекательная и еще и универсальная. Сочетайте сумку с теплым пальто или трендовой коричневой шубой.

East-west сумка

Такая сумка считается современной классикой. Наряду она придает определенной строгости и подходит ко многим стилям одежды.

Teddy сумка

Зима – лучшая пора для ношения сумки из искусственного меха. Лучше всего этот аксессуар подходит к вьющимся шубам или верхней одежде с длинным ворсом.

Сумка с анималистическим принтом

В этом году в моду войдет коровячий анималистический принт, поэтому присмотритесь именно к такому аксессуару, который станет прекрасной изюминкой вашего образа.

Сумка с игривым декором

Превратите свою сумку в нечто интересное с помощью нескольких украшений. Это могут быть брелоки, игрушки или броши, которые сделают ее частью образа.

По цвету сумки, то можете выбирать для себя базовые цвета, которые всегда и ко всему подходят. Также удачно будут выглядеть яркие варианты, которые придадут определенной изюминки вашему аутфиту.